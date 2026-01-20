Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Grindeanu îl demolează pe Tudor Chirilă. ”Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”

Grindeanu îl demolează pe Tudor Chirilă. ”Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”

20 ian. 2026, 18:27, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a găzduit un dialog transparent între jurnalistul Ionuț Cristache și Sorin Grindeanu, președintele PSD, pe tema adecvării reprezentanților societății civile în discuțiile legate de criza din justiție, provocată de difuzarea anchetei Recorder.

Curtea de Apel București a respins, luni, cererea avocatei Silvia Uscov de suspendare a deciziei de constituire a Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiției, pe motiv că avocata nu avea calitate procesuală. Joia trecută, CAB a respins o cerere similară depusă de Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept.

Comitetul care a împărțit România în două

Constituirea acestui comitet a provocat, de altfel, ample discuții în rândul opiniei publice. În consecință s-au creat două tabere diametral opuse, mulți români întrebându-se ce legitimitate are un organism din care fac parte influenceri ca Tudor Chirilă sau Marius Moga.

În context, moderatorul emisiunii și-a chestionat invitatul dacă este normal ca legile justiției, o temă esențială pentru România, să fie dezbătute de vedete fără vreo competență juridică.

Sorin Grindeanu: Acel comitet, și nu vreau să trimit în derizoriu, care e expertiza unor domni/doamne de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției? Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate. Există un anumit circuit și nu doar în țara asta, peste tot în lume legile se fac în Parlament. Eu privesc cu îngrijorare acea desfășurare legată de acel comitet și nu văd care-i finalitatea.

Ionuț Cristache: Cum discută Marinescu (n.r. – ministrul Justiției) cu Chirilă? Chirilă îl dă afară și-l admonestează pe loc?

Grindeanu: Nu știu. Habar n-am care-i expertiza lui.

