Gheorghe Hagi a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după dispariția legendarului antrenor Mircea Lucescu.

Hagi, cuvinte emoționante după decesul lui Lucescu

”Regele” a transmis că ”Il Luce” i-a dat încredere la început de carieră și i-a fost atât mentor, cât și profesor. Hagi a transmis că România a pierdut o personalitate a fotbalului mondial.

”Astăzi ne-a părăsit una din cele mai mari legende ale fotbalului românesc, o personalitate a fotbalului mondial care ne-a făcut mândri în fiecare moment al vieții sale. Mi-a dat încredere la început de drum și mi-a deschis calea către marea performanță. Mi-a fost mai mult decât antrenor, mi-a fost mentor, profesor, un om care a crezut în mine și o parte importantă din ceea ce am devenit în fotbal i se datorează.

Mulțumesc pentru tot, nea Mircea! Mereu în inima mea! Condoleanțe familiei”, a scris Hagi, pe pagina sa de Facebook.

Ultima apariție publică a lui Mircea Lucescu, înainte de a ajunge pe patul de spital

Ultima sa apariție publică, înainte de a ajunge pe patul de spital, fusese la conferința de presă a ultimului meci din cariera pe banca de antrenor. Mai exact, la partida Turcia-România, din 26 martie 2026, contând pentru barajul privind calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din acest an. Tricolorii au pierdut acel meci, cu 0-1, printr-un gol marcat de Ferdi Kadioglu și, astfel, au ratat șansa de a lupta pentru un loc la Campionatul Mondial, turneu la care naționala noastră nu a mai fost din 1998, de acum 28 de ani. Atunci, Mircea Lucescu a spus că la faza golului Turciei a greșit fundașul Andrei Rațiu și că jucătorii săi meritau să ajungă la Mondial pentru că gazdele de pe Beșiktaș Park nu au dominat categoric meciul.