Prima pagină » Actualitate » Hagi, devastat de moartea legendarului antrenor Mircea Lucescu: ”Mi-a dat încredere la început de drum și mi-a deschis calea către marea performanță”

Galerie Foto 4

Gheorghe Hagi a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după dispariția legendarului antrenor Mircea Lucescu. 

Hagi, cuvinte emoționante după decesul lui Lucescu

”Regele” a transmis că ”Il Luce” i-a dat încredere la început de carieră și i-a fost atât mentor, cât și profesor.  Hagi a transmis că România a pierdut o personalitate a fotbalului mondial.

Foto: prosport

”Astăzi ne-a părăsit una din cele mai mari legende ale fotbalului românesc, o personalitate a fotbalului mondial care ne-a făcut mândri în fiecare moment al vieții sale.
Mi-a dat încredere la început de drum și mi-a deschis calea către marea performanță.
Mi-a fost mai mult decât antrenor, mi-a fost mentor, profesor, un om care a crezut în mine și o parte importantă din ceea ce am devenit în fotbal i se datorează.
Mulțumesc pentru tot, nea Mircea!
Mereu în inima mea! Condoleanțe familiei”, a scris Hagi, pe pagina sa de Facebook.

Ultima apariție publică a lui Mircea Lucescu, înainte de a ajunge pe patul de spital

Ultima sa apariție publică, înainte de a ajunge pe patul de spital, fusese la conferința de presă a ultimului meci din cariera pe banca de antrenor. Mai exact, la partida Turcia-România, din 26 martie 2026, contând pentru barajul privind calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din acest an. Tricolorii au pierdut acel meci, cu 0-1, printr-un gol marcat de Ferdi Kadioglu și, astfel, au ratat șansa de a lupta pentru un loc la Campionatul Mondial, turneu la care naționala noastră nu a mai fost din 1998, de acum 28 de ani. Atunci, Mircea Lucescu a spus că la faza golului Turciei a greșit fundașul Andrei Rațiu și că jucătorii săi meritau să ajungă la Mondial pentru că gazdele de pe Beșiktaș Park nu au dominat categoric meciul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Europa nu a avut o poziție comună. Chiar dacă nu au acordat asistență Americii, statele și-au urmat o agendă proprie, nu una comună”
23:00
Ștefan Popescu: „Europa nu a avut o poziție comună. Chiar dacă nu au acordat asistență Americii, statele și-au urmat o agendă proprie, nu una comună”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Pentru moment, nu există un orizont de timp care să arate finalizarea războiului din Iran”
22:30
Ștefan Popescu: „Pentru moment, nu există un orizont de timp care să arate finalizarea războiului din Iran”
REACȚIE Reacția lui Nicușor Dan după decesul marelui antrenor Mircea Lucescu: ”Timp de peste șase decenii a excelat la cel mai înalt nivel”
22:14
Reacția lui Nicușor Dan după decesul marelui antrenor Mircea Lucescu: ”Timp de peste șase decenii a excelat la cel mai înalt nivel”
EXCLUSIV Gândul publică filmul complet al pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, reconstituit de procurori pas cu pas în documentele DIICOT. Show-ul s-ar fi numit „Românii au talent să mintă”. Cum au ajuns imaginile principala armă din campania electorală
22:13
Gândul publică filmul complet al pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, reconstituit de procurori pas cu pas în documentele DIICOT. Show-ul s-ar fi numit „Românii au talent să mintă”. Cum au ajuns imaginile principala armă din campania electorală
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Americanii nu pot renunța foarte ușor la protecția oferită Israelului”
22:00
Ștefan Popescu: „Americanii nu pot renunța foarte ușor la protecția oferită Israelului”
EXCLUSIV Ce declarații a dat Elena Lasconi la DIICOT în scandalul pozelor trucate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta. A primit pozele de la „un fan”. Moșteanu și Seidler spuneau „la partid” că Nicușor Dan este „omul lui Coldea”. Lasconi avea aceeași parolă la toate conturile. Gândul publică documentul
21:59
Ce declarații a dat Elena Lasconi la DIICOT în scandalul pozelor trucate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta. A primit pozele de la „un fan”. Moșteanu și Seidler spuneau „la partid” că Nicușor Dan este „omul lui Coldea”. Lasconi avea aceeași parolă la toate conturile. Gândul publică documentul
Mediafax
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Digi24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Cancan.ro
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Adevarul
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
Giga Hagi, mesaj sfâșietor după decesul lui Lucescu: „Mi-a fost mai mult decât antrenor.” Ce au transmis Simona Halep și Gică Popescu
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
BREAKING | A MURIT Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii singuri?
MILITAR Care sunt planurile ascunse ale Beijingului. China închide zone vaste din spațiul său aerian fără explicații pentru 40 de zile
23:30
Care sunt planurile ascunse ale Beijingului. China închide zone vaste din spațiul său aerian fără explicații pentru 40 de zile
FLASH NEWS Simona Halep, marcată de moartea lui Mircea Lucescu: „A rămas pe teren până la capăt”
23:18
Simona Halep, marcată de moartea lui Mircea Lucescu: „A rămas pe teren până la capăt”
ULTIMA ORĂ BoardingPass: Cinci avioane cisternă americane au decolat din România și se îndreaptă spre Orientul Mijlociu
22:49
BoardingPass: Cinci avioane cisternă americane au decolat din România și se îndreaptă spre Orientul Mijlociu
FLASH NEWS „Mircea Lucescu, vizionarul fotbalului, a murit”. Omagiu deosebit adus de La Gazzetta dello Sport
22:44
„Mircea Lucescu, vizionarul fotbalului, a murit”. Omagiu deosebit adus de La Gazzetta dello Sport
FLASH NEWS Ilie Bolojan, marcat de moartea lui Mircea Lucescu: „Mulțumim pentru momentele extraordinare”
22:31
Ilie Bolojan, marcat de moartea lui Mircea Lucescu: „Mulțumim pentru momentele extraordinare”
FLASH NEWS Iranul cheamă tinerii să formeze lanțuri umane în jurul țintelor pe care SUA vor să le distrugă. Trump amenință că „o întreagă civilizație va muri”
22:17
Iranul cheamă tinerii să formeze lanțuri umane în jurul țintelor pe care SUA vor să le distrugă. Trump amenință că „o întreagă civilizație va muri”

Cele mai noi

Trimite acest link pe