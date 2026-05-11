”Haina de 8.000 de euro”, motiv de scandal între primarul din Brașov și USR. Edilul a folosit și inteligența artificială pentru a-și dovedi dreptatea

George Scripcaru, primarul municipiului Brașov, a reacționat după ce în spațiul public a început o dispută politică, pornită după acuzația venită dinspre USR, potrivit căreia acesta ar purta o haină în valoare de 8.000 de dolari. Edilul a clarificat situația, însă nu oricum, ci cu ajutorul inteligenței artificiale, la care a apelat pentru a-și demonstra dreptatea.

Acesta a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, pentru a pune punct ”propagandei useriste”, prin intermediul căruia a anunțat că piesa sa vestimentră a costat doar 300 de euro, în niciun caz 8.000 de dolari. Mai mult decât atât, acesta le-a transmis celor de la USR că este dispus să le ofere haina sa, în schimbul sumei de 400 de euro.

”Propaganda useristă agresivă a produs o nouă minciună, care trebuia să vă convingă că port o haină de peste 8.000 de dolari.

Tentativa de manipulare a eșuat lamentabil, pentru simplul motiv că a fost prea gogonată. Nici chiar așa!

Haina mea e frumoasă, dar nu are nicio legătură cu cea din poze.

Mie îmi place pentru că e de lână și îmi ține cald, dar și pentru că o pot folosi atât la birou, în conjuncturi semi-oficiale, cât și pe teren. Am cumpărat-o de la Parndorf, în urmă cu peste 3 ani, și cred că am plătit pe ea vreo 300 de euro. O port foarte des, deci cred că și-a meritat banii.

M-am gândit, totuși, să profit de tentativa de manipulare a useriștilor disperați să mă denigreze, așa că le fac următoarea propunere: dacă vreunul dintre ei chiar crede că eu port o haină de 8.000 de dolari, sunt gata să i-o vând cu doar 5% din prețul vânturat.

Să-mi dea 400 de dolari și îi dau haina. Fac și eu o afacere”, a scris edilul. Alături de mesajul postat, George Scripcaru a adăugat și un videoclip în care cere părerea inteligenței artificiale despre haina sa.