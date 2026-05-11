Prima pagină » Știri externe » Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“

Benjamin Netanyahu a declarat, într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS News, că în Iran se numesc străzi în cinstea lui. Prim-ministrul Israelului susține că iranienii îl numesc „Bibi-joon“, ceea ce în traducere din farsi ar însemna „iubitul Bibi“ sau „preaiubitul Bibi“.

„Această țară micuță (Israelul) s-a ridicat ca un gigant, știi, pentru a… pentru a lupta pentru propria-i supraviețuire, dar nu doar pentru a noastră. Domnule maior, vreau să știți că în Iran au numit străzi după mine. Știați asta? Ei bine, și după președintele Trump, evident, pentru că el conduce… lupta.

Dar ei au chestia asta… Eu nu vorbesc farsi, dar ei îmi spun Bibi-joon, iubitul Bibi, Bibi-joon. Dau numele meu unor piețe publice, și de îndată ce pun… știi tu, pun plăcuțele pe arcadă, Gărzile Revoluționare le dărâmă.

Dar ei știu că, în timp ce luptăm pentru noi înșine, luptăm și pentru ei. Ei înțeleg ceea ce puțini dintre liderii europeni conștientizează, și anume că, luptând aici, împiedicăm islamismul militant să pună stăpânire pe țările lor, un proces care, din păcate, a avansat destul de mult.

Ei înțeleg asta. Așa că, știi, sunt… sunt foarte mândru de faptul că poporul evreu din Israel și cetățenii neevrei ai Israelului s-au unit, că am lăsat deoparte neînțelegerile noastre. Sunt multe. Suntem o țară plină de viață.“, a transmis Netanyahu în cadrul interviului difuzat seara trecută.

Netanyahu: războiul ar putea fi reluat, uraniul îmbogățit trebuie „scos din Iran”

Obicialul a mai transmis că Israelul și Statele Unite rămân hotărâte să împiedice Iranul să obțină arme nucleare, avertizând că acțiunile militare ar putea fi reluate dacă eforturile diplomatice eșuează. Potrivit lui Netanyahu, conflictul din Iran a remodelat echilibrul puterii în Orientul Mijlociu.

„Cred că s-au obținut rezultate importante, dar nu s-a terminat, deoarece mai există încă material nuclear, uraniu îmbogățit, care trebuie scos din Iran”, a declarat Netanyahu când a fost întrebat dacă războiul cu Iranul s-a încheiat. El a afirmat că instalațiile de îmbogățire trebuie încă dezmembrate, că rețeaua de grupări afiliate Iranului rămân active și că Teheranul continuă să producă rachete balistice.

