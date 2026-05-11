Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“

Benjamin Netanyahu a declarat, într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS News, că în Iran se numesc străzi în cinstea lui. Prim-ministrul Israelului susține că iranienii îl numesc „Bibi-joon“, ceea ce în traducere din farsi ar însemna „iubitul Bibi“ sau „preaiubitul Bibi“.

„Această țară micuță (Israelul) s-a ridicat ca un gigant, știi, pentru a… pentru a lupta pentru propria-i supraviețuire, dar nu doar pentru a noastră. Domnule maior, vreau să știți că în Iran au numit străzi după mine. Știați asta? Ei bine, și după președintele Trump, evident, pentru că el conduce… lupta.

Dar ei au chestia asta… Eu nu vorbesc farsi, dar ei îmi spun Bibi-joon, iubitul Bibi, Bibi-joon. Dau numele meu unor piețe publice, și de îndată ce pun… știi tu, pun plăcuțele pe arcadă, Gărzile Revoluționare le dărâmă.

Dar ei știu că, în timp ce luptăm pentru noi înșine, luptăm și pentru ei. Ei înțeleg ceea ce puțini dintre liderii europeni conștientizează, și anume că, luptând aici, împiedicăm islamismul militant să pună stăpânire pe țările lor, un proces care, din păcate, a avansat destul de mult.

Ei înțeleg asta. Așa că, știi, sunt… sunt foarte mândru de faptul că poporul evreu din Israel și cetățenii neevrei ai Israelului s-au unit, că am lăsat deoparte neînțelegerile noastre. Sunt multe. Suntem o țară plină de viață.“, a transmis Netanyahu în cadrul interviului difuzat seara trecută.