Zeci de cazuri de hantavirus, raportate anual în Ucraina. Autoritățile sanitare avertizează asupra riscurilor de infectare
Hantavirus - Foto: Profimedia images
Centrul de Sănătate Publică din Ucraina avertizează că anual sunt înregistrate zeci de cazuri de hantavirus în țară. Virusul, transmis de la rozătoare la oameni, poate provoca infecții grave, iar specialiștii atrag atenția asupra măsurilor de prevenție necesare.

Hantavirusul se transmite prin contact cu excrementele rozătoarelor

Mykola Hanich, purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică din Ucraina, a afirmat într-o emisiune televizată, conform agenției Ukrinform, că în țară sunt raportate anual zeci de cazuri de infecții cu hantavirus.

„În Ucraina, se înregistrează anual zeci de infecții cu hantavirus, care se transmit exclusiv de la rozătoare la oameni”, a spus Hanich.

Oficialul ucrainean a explicat că infectarea poate avea loc prin inhalarea particulelor de praf contaminate, prin atingerea suprafețelor infectate sau prin consumul de alimente care au intrat în contact cu excrementele rozătoarelor.

Recomandările autorităților pentru evitarea infectării

Specialiștii în sănătate publică recomandă evitarea măturării spațiilor în care există posibilitatea prezenței rozătoarelor, deoarece praful ridicat poate conține particule infectate.

În schimb, autoritățile recomandă curățarea cu apă și soluții dezinfectante, precum și folosirea mănușilor de protecție în timpul igienizării zonelor cu risc.

Un focar de hantavirus a izbucnit la bordul navei de croazieră MV Hondius, aflată în Oceanul Atlantic. Trei persoane au murit în urma infectării. Conform itinerariului publicat pe site-ul navei, aceasta a plecat din Ushuaia, Argentina, pe 20 martie și trebuia să ajungă în Capul Verde pe 4 mai.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății din Africa de Sud, Foster Mohale, a declarat că la bord se aflau aproximativ 150 de turiști din mai multe țări. Doi pasageri evacuați în Țările de Jos au fost confirmați oficial cu hantavirus.

Un cetățean elvețian, confirmat cu virus după revenirea din croazieră

Autoritățile au confirmat și cazul unui cetățean elvețian care a călătorit în America de Sud la bordul navei afectate de focar. Acesta a fost diagnosticat cu hantavirus după întoarcerea în Elveția și se află în prezent sub tratament.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a anunțat că printre membrii echipajului navei MV Hondius se află și 5 cetățeni ucraineni. Până în acest moment, autoritățile nu au raportat probleme de sănătate în cazul acestora.

Pe 10 mai, nava MV Hondius a ajuns în portul Tenerife, Spania.

