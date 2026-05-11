Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat

Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%, iar primul tronson, din zona Hanul lui Manuc, a fost finalizat. Zilele acestea vor fi efectuate teste statice și dinamice, care sunt necesare înaintea redeschiderii circulației rutiere și pietonale. La această oră, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, și Ciprian Ciucu, Primarul Capitalei, susțin declarații de presă de la fața locului.

Cei doi edili prezintă următoarele etale ale proiectului, precum și calendarul lucrărilor.

A patra etapă a Planșeului Unirii începe din vară

„În vară se va intra și în etapa patru a planșeului… Va fi gata până la sfârșitul acestui an… Vom găsi cel mai bune soluții pentru a nu afecta traficul”, a declarat primarul Daniel Băluță.

„Scopul pe care l-a avut este punerea în siguranță a centrului orașul. Nici nu se pune problema să funcționăm, dacă lucrarea nu este sută la sută în parametri. Dacă nu ies așa, ele trebuie să fie făcute până ies bine. Recepția se va face doar în momentul în care vor fi, din punct de vedere tehnic, impecabile”, a spus Daniel Băluță.

Ciprian Ciucu a evaluat relația profesională cu primarul Daniel Băluță. Primarul Capitalei s-a declarat mulțumit că lucrarea de la Planșeul Unirii este în termen. De asemenea, Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 4 vor realiza un proiect pentru conectarea a două tramvaie prin zona Unirii.

„Vom colabora, vom depune împreună cerere de finanțare (…) Dincolo de asperitățile politice, domnul Băluță are un stil mai contondent de exprimare… am încercat ca primar general să stau de vorbă cu toți primarii de sector. (…) Să punem orașul mai presus de interesele noastre politice”, a declarat Ciprian Ciucu.

Planșeul Unirii supus la teste de către specialiști

Până în acest moment, s-a lucrat la demolări pe un interval de 220 metri liniari. Potrivit declarațiilor, au fost executați 360 de metri liniari de grindă și 7 tronsoane din noua placă de beton au fost turnate. Mai mulți specialiști de la Universitatea Tehnică de Construcții București urmează să efectueze teste. Specialiștii vor verifica greutatea pe care o suportă placa și nivelul de vibrații. În condițiile în care testele sunt în regulă, atunci circulația va fi reluată pe Strada Halelor.

De asemenea, constructorul sper să fie începută a patra etapă de lucrări, de la jumătatea lunii iunie. Pe de altă parte, Primarul Sectorului 4 a susținut că a fost găsită o variantă pentru a fi construit un nou tunel de legătură între stația Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2.

În februarie 2026, Daniel Băluță declara că există „șanse bune” ca aceste lucrări ale planșeului să fie finalizate încă din acest an, deși estimările inițiale arătau un termen în 2027.

