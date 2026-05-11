PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”

Partidul Național Liberal i-a acuzat, luni, pe foștii parteneri de coaliție pentru faptul că nu au prezentat încă o soluție serioasă pentru guvernarea țării, deși au trecut 18 zile de la retragerea miniștrilor PSD din Executiv și 6 zile de la votarea moțiunii de cenzură. Fiecare zi în care această criză politică și guvernamentală, generată de PSD, este menținută artificial costă România, subliniază liberalii.

„Au trecut 18 zile de la retragerea miniștrilor PSD din Guvern. Au trecut 6 zile de la votarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Tot atâtea zile în care PSD nu a prezentat românilor nicio soluție serioasă pentru guvernarea țării, după ce a decis demolarea unei majorități funcționale și apropierea politică de AUR. Fiecare zi în care această criză politică și guvernamentală, generată de PSD, este menținută artificial costă România. Costă nivelul de trai al fiecărui român, costă încredere, stabilitate economică, investiții și capacitatea statului de a lua decizii importante pentru cetățeni”, au transmis reprezentanții PNL printr-un comunicat.

PNL: „PSD are obligația să spună public cu ce soluții a mers la consultările de la Cotroceni”

Reprezentanții PNL le cer social-democraților să propună soluții s-au să recunoască că nu au așa ceva.

„PSD are obligația să spună public cu ce soluții a mers la consultările de la Palatul Cotroceni. Românii au dreptul să știe dacă există un plan real de guvernare sau dacă tot acest demers a fost doar un joc politic iresponsabil. Timp de 10 luni, PSD nu a venit cu soluții alternative la programul de guvernare, pe care l-a asumat, pentru ca, în același timp să se dezică de el, constant, pe măsură ce aproba în interiorul Coaliției și în Guvern măsurile impopulare, dar necesare și urgente. Dacă PSD nu are soluții pentru România, atunci trebuie să aibă măcar onestitatea de a recunoaște public acest lucru. Nu poți provoca o criză majoră și apoi să lași țara suspendată în incertitudine”, se mai arată în comunicat.

Guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată și votată de parlamentari de la PSD, AUR și Grupul PACE.

Președintele Nicușor Dan a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare.

