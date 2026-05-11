Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost surprins luni dimineață alergând alături de legenda maratonului, Eliud Kipchoge, în timpul vizitei sale oficiale în Kenya. Momentul a avut loc la Nairobi, în marja summitului Africa-Franța „Africa Forward”.

Macron și Kipchoge, parteneri de alergare la Nairobi

Potrivit jurnaliștilor care îl însoțesc pe liderul francez în Kenya, inclusiv a echipei BFMTV, Emmanuel Macron a ieșit la alergare luni dimineața alături de Eliud Kipchoge, considerat unul dintre cei mai mari maratoniști din istorie.

În imaginile apărute în presa internațională, se poate observa cum cei doi aleargă relaxați pe străzile din Nairobi, în timp ce poartă o conversație. Se poate observa că cei doi sunt însoțiți de echipa de securitate a președintelui francez.

Nu este un hobby neobișnuit pentru Macron. Președintele francez obișnuiește să practice astfel de activități în timpul deplasărilor sale în străinătate.

Vizita lui Macron în Kenya, parte a summitului „Africa Forward”

Președintele Franței se află în Kenya pentru summitul Africa-Franța intitulat „Africa Forward”, considerat cel mai important eveniment franco-african organizat în timpul mandatului său.

După o vizită oficială în Egipt, Emmanuel Macron a ajuns duminică la Nairobi, unde participă la reuniuni dedicate cooperării economice și relațiilor dintre Franța și statele africane.

Kenya, o forță mondială în probele de fond

În Kenya, atletismul și mai ales cursele de fond reprezintă un simbol național și o importantă sursă de influență internațională, datorită rezultatelor obținute de sportivii kenyeni de-a lungul ultimelor decenii.

Recent, Sabastian Sawe a intrat în istorie după ce a devenit primul om care a coborât oficial sub pragul de două ore în maratonul de la Londra, cu timpul de 1:59:30.

Eliud Kipchoge continuă provocările extreme după retragere

Performanța de a alerga sub două ore a fost mult timp obiectivul principal al lui Eliud Kipchoge. Dublu campion olimpic la maraton, atletul kenyan a reușit în 2019, la Viena, să termine un maraton în mai puțin de două ore, însă performanța nu a fost omologată de World Athletics din cauza condițiilor speciale ale cursei.

La 41 de ani, Kipchoge s-a retras din competițiile majore și și-a propus acum provocări spectaculoase. Ambasadorul Nike și-a anunțat intenția de a participa la șapte maratoane pe șapte continente în următorii doi ani.

„Acum vreau să încerc aceste provocări extreme, cele care necesită eforturi considerabile și care pot inspira partenerii să se angajeze pentru o cauză nobilă”, declara Kipchoge după ce a terminat primul său maraton din carieră, în New York.

