Institutul Național al Magistraturii clarifică procedura de detașare a magistraților: „Presupune întotdeauna acordul magistratului în cauză”

Institutul Național al Magistraturii a răspuns, într-un comunicat oficial, la insinuările tendențioase din documentarul Recorder, referitor la detașarea judecătorilor, în timpul proceselor.

Institutul Național al Magistraturii a precizat că detașarea judecătorilor reprezintă o procedură legală și firească, utilizată în toate sisteme judiciare europene. Instituția subliniază că această procedură se face doar cu acordul magistratului.

„În contextul materialului apărut recent în spațiul public, Institutul Național al Magistraturii consideră necesar să precizeze că detașarea judecătorilor şi procurorilor reprezintă un instrument legal şi firesc al mobilității în cariera magistratului, utilizat în toate sistemele judiciare europene şi presupune întotdeauna acordul magistratului în cauză, ca expresie a principiului inamovibilității. Acest mecanism nu poate fi prezentat într-o grilă simplistă pentru a explica probleme juridice complexe, precum prescripţia unor cauze penale”, a precizat Institutul Național al Magistraturii.

Instituția a subliniat transparența procedurii de detașare a magistraților, ce presupune un concurs anunțat public.

„Institutul Național al Magistraturii funcționează prin contribuția magistraților detaşați din instanțe și parchete, profesionişti cu experiență și expertiză recunoscute. Recrutarea acestora se face întotdeauna prin concurs anunțat public, urmat de o selecție extrem de riguroasă, care presupune mai multe etape, inclusiv evaluarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi competentelor didactice ale candidaților în cadrul unor secvențe practice. Pentru a fi eligibili în vederea detașării, candidații trebuie să confirme un standard de excelență, fiind necesar să obțină cel puțin nota 9”, a mai menționat sursa citată.

„Institutul Național al Magistraturii îşi exprimă recunoştinţa faţă de toți magistrații detașați”

„Calitatea formatorilor INM se reflectă direct în rezultatele Institutului, inclusiv în premiile şi recunoaşterile internaționale obținute recent, care confirmă poziția INM între cele mai performante şcoli de magistratură din Europa.

Tinerii viitori judecători şi procurori au nevoie, pentru formarea lor, de cele mai bune resurse umane, iar Institutul Național al Magistraturii îşi exprimă public recunoştinţa faţă de toți magistrații detașați care, prin profesionalismul şi dedicarea lor, au făcut posibile aceste rezultate remarcabile”, se mai arată în comunicat.

INM îşi exprimă regretul că este atras într-o dispută publică care ignoră cadrul legal

„INM îşi exprimă regretul că este atras într-o dispută publică construită pe generalizări şi suspiciuni, care ignoră cadrul legal şi realitățile funcționării sistemului judiciar. O astfel de abordare riscă să afecteze nejustificat încrederea în instituții și în profesioniştii care îşi desfășoară activitatea cu bună- credinţă. INM rămâne deschis dialogului onest şi responsabil, în interesul unei informări corecte a publicului”, mai specifică sursa.

FOTO: Envato

