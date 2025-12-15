Prima pagină » Actualitate » Cristoiu dă de pământ cu Băsescu: Beneficiarul prescripției, fiica sa și consiliera de taină, atacă prescripția! Asta e culmea

Cristoiu dă de pământ cu Băsescu: Beneficiarul prescripției, fiica sa și consiliera de taină, atacă prescripția! Asta e culmea

15 dec. 2025, 16:25, Actualitate

Invitat în emisiunea Ai Aflat!, găzduită de Ionuț Cristache și transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul Ion Cristoiu a criticat poziția lui Traian Băsescu în scandalul protestelor de stradă pro-justiție. Fostul președinte este un beneficiar direct al prescripției, spune cunoscutul gazetar.

Fostul președinte Traian Băsescu a oferit un amplu interviu, duminică seara, la Digi 24, în care și-a expus opiniile despre criza actuală și nevoia de a se rescrie legile justiției. Așa cum a scris Gândul, Băsescu a profitat de acest moment pentru a reveni în atenție.

Cristoiu: Băsescu ar trebui oprit

În opinia lui Ion Cristoiu, fostul președinte se remarcă prin dublu standard, fiind unul dintre principalii beneficiari ai prescripției penale.

Ion Cristoiu: Băsescu ar trebui oprit. El vrea să schimbe justiția? Păi una din problemele acestor legi este prescripția. Știți cine e beneficiara prescripției? Fiică-sa (n.r. – Ioana Băsescu).

Ionuț Cristache: Fiică-sa, care nu a apucat să facă pârnaie, Elena Udrea.

Cristoiu: Cum poți să fii atât de…

Cristache: Păi generația aia tânără de o aplaudă el habar nu are, au găsit o masă de manevră.

Cristoiu: Dar el are habar…

Cristache: Are, el e ticălos.

Cristoiu: Cum domne, beneficiază fiică-sa și cu consiliera sa de taină, dă prescripție și tu critici prescripția? Asta e culmea.

Cristache: Da. Ăsta chiar e un paradox băsist superb.

Cristoiu: Asta spune ce politician este.

Băsescu o detonează pe Kovesi în direct: „Greșeala care s-a făcut în DNA a fost spectacolul/A fost un parteneriat între Kovesi și presă, care a pus presiune pe instanțe"

Cristoiu demolează protestatarii Recorder: Nicușor Dan a zis că au ieșit pentru ca o clică să păstreze puterea

Cele mai noi