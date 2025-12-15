Prima pagină » Știri externe » Trupa punk feministă Pussy Riot a fost pusă de Rusia pe lista grupărilor extremiste, alături de Facebook, Instagram, ISIS și al-Qaeda

Trupa punk feministă Pussy Riot a fost pusă de Rusia pe lista grupărilor extremiste, alături de Facebook, Instagram, ISIS și al-Qaeda

15 dec. 2025, 15:57, Știri externe
Trupa punk feministă Pussy Riot a fost pusă de Rusia pe lista grupărilor extremiste, alături de Facebook, Instagram, ISIS și al-Qaeda

Trupa punk Pussy Riot a fost desemnată drept organizație extremistă, iar activitățile sale sunt interzise în Rusia. Decizia a fost luată de Tribunalul Districtual Tverskoi din Moscova în urma unui proces intentat de Parchetul General, a declarat serviciul de presă al acestuia pentru RBC. Această decizie reprezintă o intensificare a represiunii Kremlinului împotriva vocilor critice, în special a celor care se opun războiului din Ucraina.

Mai multe organizații internaționale sunt declarate de Kremlin, alături de al-Qaeda și ISIS, drept organizații extremiste: Compania Meta, care deține Facebook sau Instagram, YouTube, Fundația anti-corupție a lui Aleksei Navalnîi sau Human Rights Watch.

Ca organizație extremistă, Pussy Riot nu mai poate desfășura nicio activitate legală în Rusia. Orice interacțiune cu trupa, inclusiv postările pe rețelele sociale, a devenit ilegală pe teritoriul țării. Decizia a fost luată la cererea Parchetului General, sub acuzația că activitățile grupului conțin elemente de extremism, o etichetă folosită frecvent de autoritățile ruse pentru a reduce la tăcere opoziția politică.

La mijlocul lunii septembrie, membrii grupării au fost condamnați în lipsă la pedepse cu închisoarea cuprinse între opt și 13 ani pentru răspândirea de știri false despre armata rusă. Decizia a fost luată de Tribunalul Districtual Basmanni din Moscova. Maria Alekhina a primit 13 ani într-o colonie penală cu regim general, Taso Pletner a primit 11 ani într-o colonie penală cu regim general, iar Diana Burkot și Alina Petrova au primit câte opt ani fiecare.

Această hotărâre vine după ani de persecuții, unde  membrele trupei au fost adăugate pe lista „agenților străinătății” în 2021, iar în septembrie 2025, cinci dintre ele au fost condamnate în contumacie la pedepse cu închisoarea cuprinse între opt și 13 ani pentru „discreditarea forțelor armate ruse”.

Gesturi de protest nonconformist

În februarie 2012, cinci membri ale grupului Pussy Riot au urcat în fața altarului Catedralei Hristos Mântuitorul din Moscova și au interpretat o rugăciune punk numită „Maica Domnului, alungă-l pe Putin!”. Protestul a fost considerat atât un sacrilegiu de către Biserică, cât și o ofensă la adresa autorităților, deoarece a avut loc într-un spațiu sacru, purtând cagule colorate.

Trei dintre participante (Nadejda Tolokonnikova, Maria Aliokina și Ekaterina Samutsevici) au fost arestate și judecate pentru „huliganism motivat de ură religioasă”. Procesul a fost intens mediatizat și a fost perceput la nivel global ca un exemplu de represiune a libertății de exprimare în Rusia.

Compania lui Zuckerberg – Meta – este considerată organizație extremistă

În martie 2022, un tribunal din Moscova a interzis activitățile Facebook și Instagram în Rusia, după ce a declarat compania lor mamă, Meta, ca fiind o „organizație extremistă”. Motivul principal invocat a fost decizia Meta de a permite temporar utilizatorilor din Ucraina să posteze mesaje care îndemnau la violență împotriva forțelor militare ruse, o măsură care a fost interpretată de autoritățile ruse ca fiind un apel la violență împotriva cetățenilor ruși.

În prezent, Facebook și Instagram sunt blocate în Rusia și nu pot fi accesate fără utilizarea unui VPN.

Cele mai noi