Vin Diesel a dezvăluit: îl vom vedea pe Cristiano Ronaldo în ultimul film „Fast & Furious”. „I-am scris un rol”. Când va fi lansat în cinematografe

Cel mai recent film din saga Fast & Furious vine cu o surpriză de proporții pentru fanii din întreaga lume. Vin Diesel, actorul care conduce franciza cinematografică, în rolul lui Dominic „Dom” Toretto, a confirmat că celebrul fotbalist portughez Cristiano Ronaldo se va alătura distribuției.

Anunțul a fost făcut de actor pe rețelele de socializare. Vin Diesel a publicat o fotografie cu el și Ronaldo însoțită de mesajul: „Toată lumea a întrebat dacă face parte din saga Fast… Trebuie să vă spun că este adevărat. I-am scris un rol…”



Nu sunt cunoscute alte detalii despre potențialul rol al lui Ronaldo în film, iar fotbalistul nu a confirmat încă informația. Totuși, fanii vor putea să vadă următorul film din seria fast – „Fast X: Partea 2” – în cinematografe din aprilie 2027.

Pe lângă Vin Diesel, al unsprezecelea și presupusul ultim film din franciza plină de acțiune îi va avea în distribuție pe Dwayne Johnson (Luke Hobbs), Jason Statham (Deckard Shaw), Jason Momoa (Dante Reyes), Jordana Brewster (Mia Torretto), Michelle Rodriguez (Letty Ortiz).

În iunie, Vin Diesel a confirmat la FuelFest că personajul Brian O’Connor, interpretat inițial de regretatul Paul Walker, va reveni și el în film.

„Fast X: Part 2” va fi regizat de Louis Leterrier, care a realizat și cel de-al zecelea film din franciză, „Fast X”. Scenariul va fi scris de Christina Hodson și Oren Uziel.

Vestea despre o posibilă apariție a lui Ronaldo vine la câteva luni după ce The Wall Street Journal a dezvăluit că Universal Pictures a impus un buget mult mai restrâns filmului după „Fast X” a fost numit unul dintre cele mai puțin profitabile capitole ale francizei.

Primul film al seriei a fost lansat în 2001, iar ultimul va ajunge în cinematografe în aprilie 2027.

La premiera filmului, Cristiano s-ar putea să nu mai participe în calitate de „fotbalist“. În urmă cu câteva luni starul Al-Nassr a anunțat că se va retrage din fotbal, iar Campionatul Mondial din America de Nord (2026) va fi ultimul pentru el.

