Prima pagină » Economic » O mare companie românească de energie termică și electrică a intrat în insolvență. Asigură încălzirea pentru 150.000 de locuitori

O mare companie românească de energie termică și electrică a intrat în insolvență. Asigură încălzirea pentru 150.000 de locuitori

Ruxandra Radulescu
15 dec. 2025, 15:58, Economic
O mare companie românească de energie termică și electrică a intrat în insolvență. Asigură încălzirea pentru 150.000 de locuitori

Compania de stat Electrocentrale Craiova, controlată de Ministerul Energiei a intrat în insolvență, transmite Profit.ro. Electrocentrale Craiova este producătorul de energie termică și electrică al municipiului doljean, asigură agentul termic pentru sistemul centralizat de încălzire al capitalei Olteniei, dar și aburul tehnologic pentru platforma industrială Ford Otosan. 

Instanța de judecată a încuviințat solicitarea proprie în acest sens a companiei. Printre creditorii Electrocentrale Craiova se numără Complexul Energetic Oltenia, Minprest Serv, Energomontaj, Socend Ind și Neoconsult Valuation.

Electrocentrale Craiova asigură încălzirea și apa caldă menajeră pentru aproximativ 40.000 de apartamente (circa 150.000 de locuitori), instituții publice, școli, spitale, unități militare inclusiv cu personal NATO, agenți economici, precum și pentru Ford Otosan România SRL (abur tehnologic și încălzire).

Producătorul auto are, în calitate de client, o pondere de 20% în totalul energiei termice livrate de producătorul craiovean de energie.

Compania este controlată de către Ministerul Energiei, cu o participație de peste 77%, iar principalul acționar minoritar este Fondul Proprietatea (21,56%).

Electrocentrale Craiova operează o termocentrală pe bază de lignit cu adaos de gaze naturale, cu putere termică instalată de peste 1.000 MW și electrică de 300 MW, fiind activă și pe piața de echilibrare a sistemului energetic național.

Administrator judiciar provizoriu a fost numit acum consorțiul Infinexa Restructuring – GMC SPRL.

FOTO: Facebook

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

DECIZIE Care este prima taxă pe care vrea să o crească noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu: „Trebuie să o ducem la un nivel care să reflecte realitatea”
18:10
Care este prima taxă pe care vrea să o crească noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu: „Trebuie să o ducem la un nivel care să reflecte realitatea”
EXCLUSIV Avertisment: „Prețurile la fructe, legume și pâine vor exploda, vom ajunge dependenți de importuri.” Economist: „Problema e de parte socială, nu de moralitatea taxei.” Efectul impozitului Bolojan pe sere, solare și silozuri
12:00, 13 Dec 2025
Avertisment: „Prețurile la fructe, legume și pâine vor exploda, vom ajunge dependenți de importuri.” Economist: „Problema e de parte socială, nu de moralitatea taxei.” Efectul impozitului Bolojan pe sere, solare și silozuri
Cum trăiește un pensionar din România comparativ cu unul din Europa. În timp ce pensiile românilor îngheață, vecinii caută soluții, iar Vestul investește în confortul seniorilor
09:57, 13 Dec 2025
Cum trăiește un pensionar din România comparativ cu unul din Europa. În timp ce pensiile românilor îngheață, vecinii caută soluții, iar Vestul investește în confortul seniorilor
ECONOMIE Lovitură de grație de la Uniunea Europeană pentru Shein, Temu și AliExpress. De când vor fi taxate în plus coletele cu o valoarea mai mică de 150 de euro
18:09, 12 Dec 2025
Lovitură de grație de la Uniunea Europeană pentru Shein, Temu și AliExpress. De când vor fi taxate în plus coletele cu o valoarea mai mică de 150 de euro
ECONOMIE România e codașa Uniunii Europene la încasarea de TVA. Șeful ANAF spune că a găsit strategia câștigătoare pe 2026 pentru a combate evaziunea fiscală
19:36, 11 Dec 2025
România e codașa Uniunii Europene la încasarea de TVA. Șeful ANAF spune că a găsit strategia câștigătoare pe 2026 pentru a combate evaziunea fiscală
Scandalul salariului minim. Guvernul Bolojan nu vrea să-l crească, deși este cel mai mare beneficiar. Sindicatele cer o majorare de 300 de lei, patronatele se opun. Cine câștigă și cine pierde din creșterea salariului minim
08:00, 11 Dec 2025
Scandalul salariului minim. Guvernul Bolojan nu vrea să-l crească, deși este cel mai mare beneficiar. Sindicatele cer o majorare de 300 de lei, patronatele se opun. Cine câștigă și cine pierde din creșterea salariului minim
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
Teoria atașamentului: De ce modul în care am fost iubiți în copilărie ne decide relațiile din prezent?
CONTROVERSĂ Procurorii din Coreea de Sud spun că fostul președinte Yoon Suk Yeol a încercat să provoace un conflict cu nord-coreenii pentru a rămâne la putere
17:01
Procurorii din Coreea de Sud spun că fostul președinte Yoon Suk Yeol a încercat să provoace un conflict cu nord-coreenii pentru a rămâne la putere
HOROSCOP Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
16:58
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
EXCLUSIV Autopsia Rodicăi Stănoiu nu a evidențiat leziuni recente, doar fracturi de coaste, vechi de o lună. S-au prelevat probe histopatologice și toxicologice – SURSE
16:43
Autopsia Rodicăi Stănoiu nu a evidențiat leziuni recente, doar fracturi de coaste, vechi de o lună. S-au prelevat probe histopatologice și toxicologice – SURSE
FLASH NEWS Adrian Țuțuianu este, oficial, șeful AEP, începând de astăzi. Mandatul său este de opt ani
16:34
Adrian Țuțuianu este, oficial, șeful AEP, începând de astăzi. Mandatul său este de opt ani
EXCLUSIV Cristoiu dă de pământ cu Băsescu: Beneficiarul prescripției, fiica sa și consiliera de taină, atacă prescripția! Asta e culmea
16:25
Cristoiu dă de pământ cu Băsescu: Beneficiarul prescripției, fiica sa și consiliera de taină, atacă prescripția! Asta e culmea

Cele mai noi