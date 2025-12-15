O mare companie românească de energie termică și electrică a intrat în insolvență. Asigură încălzirea pentru 150.000 de locuitori

Compania de stat Electrocentrale Craiova, controlată de Ministerul Energiei a intrat în insolvență, transmite Profit.ro. Electrocentrale Craiova este producătorul de energie termică și electrică al municipiului doljean, asigură agentul termic pentru sistemul centralizat de încălzire al capitalei Olteniei, dar și aburul tehnologic pentru platforma industrială Ford Otosan.

Instanța de judecată a încuviințat solicitarea proprie în acest sens a companiei. Printre creditorii Electrocentrale Craiova se numără Complexul Energetic Oltenia, Minprest Serv, Energomontaj, Socend Ind și Neoconsult Valuation.

Electrocentrale Craiova asigură încălzirea și apa caldă menajeră pentru aproximativ 40.000 de apartamente (circa 150.000 de locuitori), instituții publice, școli, spitale, unități militare inclusiv cu personal NATO, agenți economici, precum și pentru Ford Otosan România SRL (abur tehnologic și încălzire).

Producătorul auto are, în calitate de client, o pondere de 20% în totalul energiei termice livrate de producătorul craiovean de energie.

Compania este controlată de către Ministerul Energiei, cu o participație de peste 77%, iar principalul acționar minoritar este Fondul Proprietatea (21,56%).

Electrocentrale Craiova operează o termocentrală pe bază de lignit cu adaos de gaze naturale, cu putere termică instalată de peste 1.000 MW și electrică de 300 MW, fiind activă și pe piața de echilibrare a sistemului energetic național.

Administrator judiciar provizoriu a fost numit acum consorțiul Infinexa Restructuring – GMC SPRL.

