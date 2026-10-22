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Iei amendă dacă faci poze sau filmezi o persoană pe stradă fără acordul ei, în 2026? Ce spune legea din România, de fapt

Iei amendă dacă faci poze sau filmezi o persoană pe stradă fără acordul ei, în 2026? Ce spune legea din România, de fapt
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Iei amendă dacă faci poze sau filmezi o persoană pe stradă fără acordul ei, în 2026? Iată ce spune legea din România, de fapt.

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Aceasta este o dilemă comună în era rețelelor sociale, a Tik-Tok-ului și a camerelor de bord sau de supraveghere, oar oamenii se întreabă des unde anume se termină spațiul public și unde începe dreptul la propria imagine sau la viața privată.

Temeiul legal

În dreptul român, dreptul la propria imagine și la viața privată sunt protejate prin două legi principale. Este vorba despre Codul Civil (Art. 73 si Art. 74), dar și Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR – Regulamentul UE 2016/679).

Articolul 73 (Dreptul la propria imagine) spune: Orice persoană are dreptul la propria imagine. În exercitarea acestui drept, ea poate interzice ori impiedica fototografierea, filmarea sau utilizarea imaginii sale fără consimțământul său. Iar articolul 74 (Atingeri aduse vieții private) spune: Se consideră atingeri aduse vieții private filmarea, fotografierea sau captarea vocii unei persoane aflate într-un spatiu privat, fără acordul acesteia, dar și difuzarea/utilizarea acestor materiale.

Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR – Regulamentul UE 2016/679) spune că imaginea unei persoane fizice este considerată dată cu caracter personal.

Dacă poza sau video-ul este făcut doar pentru utilizare strict personală/domestică (ex. o poză amintire în vacanță), GDPR nu se aplica direct. Dar dacă imaginea este publicata pe internet (Facebook, TikTok, YouTube, site-uri de știri) fără acord, se încalcă deci legislația privind protecția datelor.

Sancțiuni și amendă

În ce privește sancțiuni GDPR (Administrare de catre ANSPDCP – Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor): pentru persoane fizice sau entități care distribuie/publică imagini ale altora fără consimțământ în scopuri comerciale sau de informare publică fără baza legală, amenzile pot fi contravenționale și pot ajunge de la avertismente și amenzi contravenționale aplicate persoanelor fizice de catre organele abilitate, pana la milioane de lei (în cazul firmelor/platformelor).

Avem și răspundere civila (daune): persoana fotografiată/filmată fără acord te poate da în judecată pe cale civilă și poate cere despăgubiri financiare (daune morale) pentru prejudiciul de imagine adus, plus obligarea la ștergerea materialului din spațiul public.

Poate fi vorba și despre un dosar Penal (Codul Penal – Art. 226 „Atingerea adusa vietii private”): Fotografierea/filmarea fără drept a unei persoane aflate într-o locuință, încăpere, împrejmuire sau dependință ținând de acestea (spatiu privat) este infracțiune si se pedepseste cu închisoare de la o luna la 6 luni sau cu amendă penală. Dacă imaginea din spațiul privat este si divulgată sau publicată, pedeapsa crește (închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă penală).

Când este legal

Atunci când este vorba despre persoane publice sau evenimente publice. Dacă o persoana exercită o funcție publică sau participă la o activitate de interes public într-un loc public (ex. politicieni, artiști pe scenă, proteste, manifestații).

Utilizarea de ansamblu (cadru general): dacă faci o poză unei străzi, unui monument sau unei plaje, iar persoanele din imagine apar doar accidental, în fundal, fără a fi subiectul principal al fotografiei.

Sau în interes public justificat / libertatea de exprimare și informare: când materialul este folosit de presă sau cetațeni pentru a semnala o faptă ilegală, un pericol public sau o problema de interes general, cu condiția să existe un echilibru între dreptul la informare și viața privată.

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