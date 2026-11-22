Cu toții am auzit de faimoasa plantă ambrozie, cu flori verzui-gălbui spicate, care înflorește, de regulă pe timpul verii, în perioada iulie-august și până în octombrie, și care dă mari bătăi de cap în special agricultorilor.

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Dar planta este cunoscută mai ales pentru polenul său puternic alergen, care poate provoca deci alergii, care se manifestă prin reacții ca: strănut repetat, nas înfundat sau secreții nazale apoase, mâncărimi și lăcrimare la ochi, tuse, oboseală, erupții cutanate sau agravarea astmului.

Dacă pentru proprietarii de teren de cultivat se cunoaște faptul că legea spune că trebuie să combată ambrosia, întrebarea se pune și pentru proprietarii care locuiesc la curte și au teren. Așadar, iei amendă dacă stai la casă și lași ambrozia să crească în curte? Ce spune, deci, legea, în 2026.

Potrivit Legii, proprietarii de terenuri au obligația să combată ambrozia, buruiana al cărei polen provoacă alergii puternice. Prin urmare, Legea 62/2018 prevede ca, la primul control, proprietarul ar putea primi doar un avertisment. Dar, dacă nu se iau măsuri nici după avertisment, proprietarul poate primi amendă între 1.000 și 5.000 de lei. Mai precis, răspunsul ar fi: da, poți să iei amendă dacă stai la casă și lași ambrozia să crească în curtea ta!

De precizat este că, combaterea trebuie făcută, în mod obișnuit, până la 30 iunie.