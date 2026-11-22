Locuitoriii din județul Tulcea au primit în noaptea de sâmbătă spre duminică un nou mesaj RO-Alert. Autoritățile le-au cerut locuitorilor să se adăpostească în beciuri sau în spații protejate și să stea departe de ferestre din cauza unei posibile incursiune de drone.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că în cursul nopții de sâmbătă spre duminică a fost semnalată o țintă aeriană la 63 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcove, Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Locuitorii din zonele de nord și est ale județului Tulcea au primit duminică, 22 noiembrie, la ora 00:46, un mesaj RO-ALERT de tip Alertă Extremă, prin sistemul de avertizare a populației. Mesajul, transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), anunță o alertă aeriană din cauza unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile le recomandă oamenilor să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Alerta aeriană a încetat la ora 2.14.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian national, arată ministerul.