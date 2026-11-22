Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 22 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Mads Mikkelsen este unul dintre cei mai apreciați actori danezi, cunoscut pentru talentul său de a interpreta personaje complexe, misterioase și fascinante. Născut pe 22 noiembrie 1965, în Copenhaga, Danemarca, și-a început cariera artistică în domeniul dansului, înainte de a se dedica actoriei. A devenit cunoscut în cinematografia daneză prin filmul Pusher (1996), iar consacrarea internațională a venit în 2006, când l-a interpretat pe Le Chiffre, antagonistul din filmul James Bond Casino Royale. Unul dintre cele mai memorabile roluri ale sale este cel al doctorului Hannibal Lecter din serialul Hannibal (2013-2015). De asemenea, a impresionat publicul în filme precum The Hunt (2012), Doctor Strange (2016), Rogue One: A Star Wars Story (2016) și Another Round (2020). Pentru interpretarea din The Hunt, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Cannes în 2012. Mads Mikkelsen se remarcă prin eleganță, expresivitate și o prezență scenică aparte. Capacitatea sa de a trece cu ușurință de la personaje negative la roluri dramatice și emoționante îl transformă într-un actor apreciat atât de public, cât și de critici.

Scarlett Johansson este o actriță și producătoare americană, considerată una dintre cele mai talentate și apreciate vedete de la Hollywood. Născută pe 22 noiembrie 1984, în New York, SUA, și-a început cariera artistică încă din copilărie. A devenit cunoscută datorită rolurilor din filme precum Lost in Translation (2003), Girl with a Pearl Earring (2003) și The Prestige (2006). Celebritatea internațională a cunoscut un nivel și mai mare odată cu interpretarea personajului Natasha Romanoff, cunoscută drept Black Widow, în universul cinematografic Marvel. De-a lungul carierei, a demonstrat o mare versatilitate, abordând atât filme de acțiune, cât și drame și comedii. Printre producțiile sale importante se numără Marriage Story (2019), Jojo Rabbit (2019) și Lucy (2014). Pentru rolul din Marriage Story, a primit o nominalizare la premiile Oscar. Scarlett Johansson este apreciată pentru eleganța, carisma și personalitatea sa puternică. Prin munca și performanțele sale, a devenit o figură influentă a cinematografiei contemporane.

Născut pe 22 noiembrie 1967, în Leimen, Germania, Boris Becker este un fost jucător profesionist de tenis, considerat unul dintre cei mai mari campioni ai acestui sport. A intrat în istoria tenisului în 1985, când, la doar 17 ani, a câștigat turneul de la Wimbledon, devenind cel mai tânăr campion masculin al competiției de la acea vreme. De-a lungul carierei, a obținut șase titluri de Grand Slam: trei la Wimbledon, două la Australian Open și unul la US Open. Sportivul era cunoscut pentru serviciul său puternic, stilul ofensiv de joc și determinarea de pe teren. A ocupat prima poziție în clasamentul mondial ATP și a câștigat numeroase turnee importante. După retragerea din tenisul profesionist, a activat ca antrenor și comentator sportiv. A fost antrenorul celebrului jucător Novak Djokovic, contribuind la succesul acestuia. Prin performanțele sale remarcabile și personalitatea sa puternică, Boris Becker a rămas o figură emblematică a tenisului mondial.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1890: Charles de Gaulle 🇫🇷🗣️

🎂1940: Terry Gilliam 🇺🇸🎥 singurul membru al grupului Monty Python născut în afara Marii Britanii. După încheierea activității Monty Python-ilor, a devenit scenograf și regizor de film. Monty Python’s Life of Brian (1979), Brazil (1985), Regele pescar (1991), 12 maimuțe (1995), Fear and Loathing in Las Vegas (1998), Frații Grimm (2005)

🎂1947: Nevio Scala 🇮🇹⚽️ cunoscut mai ales pentru perioada în care a fost antrenor al Parmei, în perioada de aur a clubului în anii 1990, când a reușit să promoveze din Serie B în Serie A, și apoi să câștige Coppa Italia în 1992 și Cupa Cupelor în 1993, iar mai apoi Supercupa Europei și Cupa UEFA, în 1995

🎂1948: Radomir Antić 🇷🇸⚽️ singurul antrenor care a antrenat atât pe Real Madrid, FC Barcelona cât și pe Atlético Madrid

🎂1958: Jamie Lee Curtis 🇺🇸🎬 binecunoscută pentru rolurile sale în filme horror, de altfel, critica de specialitate a denumit-o chiar „regina fricii”, pentru rolurile în Halloween, The Fog, Prom Night sau Terror Train

🎂1965: Mads Mikkelsen 🇩🇰🎬 cunoscut mai ales pentru rolul antagonistului Le Chiffre în cel de-al 21-lea film cu James Bond, Casino Royale (2006); Hannibal (2013 – 2015)

🎂1966: Michael Kenneth Williams 🇺🇸🎬 de cinci ori nominalizat la Emmy, a murit la 54 de ani, supradoză

🎂1967: Boris Becker 🇩🇪🥎 A câștigat 49 de turnee la simplu și 6 Grand-Slam, medaliat cu aurul olimpic și cel mai tânăr câștigător al turneului de la Wimbledon

🎂1967: Mark Ruffalo 🇺🇸🎬 Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Zodiac, Shutter Island, The Kids Are All Right, The Avengers

🎂1984: Scarlett Johansson 🇺🇸🎬 S-a remarcat prin rolul din The Horse Whisperer (1998), regizat de Robert Redford, devenind una dintre cele mai solicitate tinere actrițe de la Hollywood, după criticile favorabile primite pentru rolurile din Ghost World, Lost in Translation și Girl with a Pearl Earring

🎂1989: Gabriel Torje 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1916: Jack London 🇺🇸✒️ Condițiile grele trăite în copilărie vor determina mai târziu vederile socialiste ale scriitorului devenit între timp renumit pentru operele sale

🕯️1932: Karl Petri 🇩🇪🇷🇴🪲 entomolog sas, cunoscut mai ales datorită eforturilor sale de a descrie gândacii din Transilvania. Aici a descris 4763 de specii de gândaci cu locul unde au fost găsiți. Nici până în ziua noastră nu a mai fost efectuată o altă clasificare asemănătoare

🕯️1963: Aldous Huxley 🇬🇧✒️ A fost un membru al faimoasei familii Huxley care a dat un mare număr de minți științifice briliante. Este cunoscut pentru romanele, pentru eseurile, povestirile, literatura de călătorie, scenariile sale de film. A scris câteva capodopere ale literaturii engleze, utopia Brave New World și un roman eseu despre pacifism, Eyeless in Gaza

🕯️1963: John F. Kennedy 🇺🇸🎬 La scurt timp după atentat, Lee Harvey Oswald a fost arestat fiind bănuit ca făptaș. La două zile după arestarea sa, Oswald a fost împușcat mortal de Jack Ruby, făcând astfel imposibile procesul și mărturia sa, extrem de așteptate

🕯️1993: Anthony Burgess 🇬🇧✒️ celebru pentru scrierea romanului distopic Portocala mecanică (A Clockwork Orange), ecranizat de Stanley Kubrick

🕯️1997: Michael Hutchence 🇦🇺🎤 INXS. S-a sinucis la 37 de ani, prin spânzurare cu cureaua

🕯️2011: Svetlana Allilueva 🇷🇺🗣️ fiica lui Stalin. A cauzat un scandal internațional în 1967 prin refugierea sa în SUA

🕯️2011: Danielle Mitterrand 🇫🇷🗣️ soția fostului președinte francez François Mitterrand

Evenimente📋

📋🇱🇧 Liban: Ziua națională. Proclamarea independenței față de Franța (1943)

Calendar 🗒️

🗒️1307: Papa Clement al V-lea emite bula papală Pastoralis Praeeminentiae care instruia toți monarhii creștini din Europa să-i aresteze pe toți templierii și să le confisce bunurile

🗒️1806: Începe un nou război ruso-turc desfășurat pe teritoriul Moldovei și Țării Românești. Conflictul se va încheia prin Pacea de la București din 28 mai 1812, în urma căreia Basarabia intra în componența Rusiei

🗒️1861: Poarta Otomană emană „Firmanul de organizare administrativă a Moldovei și Valahiei” prin care admite unirea administrativă și politică a Principatelor

🗒️1869: S-au deschis cursurile Facultății de Medicină din București. Primul decan a fost medicul chirurg Nicolae Turnescu

🗒️1906: La Convenția Internațională de Radio și telegrafie de la Berlin, s-a aprobat utilizarea mesajelor SOS în caz de pericol

🗒️1913: A fost inaugurată clădirea Teatrului „Mr. Gh. Pastia” din Focșani

🗒️1931: Se deschide pentru public Muzeul de Istorie al Bucureștiului, în Casa Moruzi din Calea Victoriei nr.117. După anul 1959, colecțiile muzeului vor fi adăpostite în incinta Palatului Șuțu (din 1999, poartă denumirea de Muzeul Municipiului București)

🗒️1942: Bătălia de la Stalingrad, generalul Friedrich Paulus îi trimite lui Adolf Hitler o telegramă spunându-i că armata a 6-a germană este înconjurată de Armata Roșie

🗒️1943: Al Doilea Război Mondial: Președintele american Franklin Roosevelt, premierul britanic Winston Churchill și liderul chinez Chiang Kai-Shek se întâlnesc la Cairo pentru a pune la punct un plan de înfrangere a Japoniei

🗒️1943: Libanul își câștigă independența față de Franța

🗒️1955: Uniunea Sovietică lansează RDS-37, o bombă cu hidrogen în două etape de 1,6 megatone, proiectată de Andrei Saharov. Bomba a fost aruncată peste Semipalatinsk

🗒️1956: Jocurile Olimpice de Vară se deschid la Melbourne, Australia; România a obținut 13 medalii (5 aur, 3 argint, 5 bronz)

🗒️1963: Are loc asasinarea președintelui american, John F. Kennedy, în Dallas, Texas. Vicepreșdintele Lyndon B. Johnson depune jurămâtul ca nou președinte

🗒️1975: Juan Carlos a fost încoronat rege al Spaniei după moartea lui Francisco Franco

🗒️1977: Concorde decolează cu primul său zbor supersonic de la Paris la New York

🗒️1990: Marea Britanie: Margaret Thatcher demisionează din postul de premier

🗒️2003: Revoluția Trandafirilor din Georgia: Opoziția, purtând trandafiri în mâini, ocupă Parlamentul din Tbilisi și cere demisia președintelui Eduard Șevardnadze

🗒️2004: Revoluția Portocalie din Ucraina: Zeci de mii de manifestanți s-au adunat, în Piața Independenței din Kiev, la apelul candidatului opoziției, Victor Iușcenko, pentru a denunța fraudele comise în alegerile prezidențiale din 21 noiembrie

🗒️2005: Angela Merkel devine prima femeie cancelar al Germaniei

🗒️2009: Primul tur al alegerilor prezidențiale din România și referendumul pentru Parlamentul unicameral. Pentru al doilea tur de scrutin la prezidențiale, rămân în cursă: candidatul PSD, Mircea Geoană, și președintele în exercițiu, Traian Băsescu. Prezența la vot a fost de 53,52%