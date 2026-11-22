Ministerul de Interne din Bahrain a transmis că Iranul a atacat o instalație industrială civilă în apropiere de Manama, ceea ce a rezultat într-un incendiu la fața locului. Oficialii din Bahrain au emis o nouă alertă privind o „amenințare potențială” și a îndemnat cetățenii și rezidenții să își păstreze calmul, transmite Al Jazeera.

Apărarea aeriană a Bahrainului a interceptat mai multe atacuri aeriene iraniene sâmbătă seara târziu, potrivit Forței de Apărare a Bahrainului.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Ministerul de Interne din Bahrain numește atacul o „odioasă agresiune iraniană”

Ministerul de Interne din Bahrain a afirmat că atacul a făcut parte dintr-o „agresiune iraniană”.

„În urma odioasei agresiuni iraniene… a fost vizată o instalație industrială civilă, ceea ce a provocat un incendiu la fața locului. Apărarea Civilă intervine pentru a ține situația sub control. Informațiile preliminare indică pagube materiale, dar nicio victimă”, a transmis instituția pe X.

Nu au fost

Instituția a precizat că, potrivit rapoartelor preliminare, au fost înregistrate pagube materiale, dar nu și victime, iar echipele de protecție civilă acționau pentru a ține incendiul sub control.

Ministerul de Interne nu a precizat despre ce obiectiv este vorba și nici unde este situat acesta. Anterior, în Bahrain au sunat sirenele de alertă aeriană, iar ministerul a îndemnat locuitorii să se deplaseze în cel mai apropiat loc sigur, fără a specifica natura amenințării.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran anunță că au atacat baze militare al SUA din Bahrain

Într-un comunicat emis după atac, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a anunțat că a desfășurat o operațiune combinată, cu rachete și drone, vizând poziții militare ale Statelor Unite la bazele al-Riffa și Awali din Bahrain.

Gardienii Revoluției (IRGC) au susținut că au distrus două radare ale sistemului american de apărare antiaeriană Patriot, aflate în bazele respective.

Atacul a avut loc „ca răspuns la agresiunea continuă și la încălcările spațiului aerian al Republicii Islamice Iran”, se arată în comunicat.

„După ce două drone americane de recunoaștere și luptă, de tip MQ-1 și MQ-9, au încălcat spațiul aerian iranian, pozițiile militare americane din bazele menționate au fost vizate într-o operațiune a Forțelor Aerospațiale ale Gardienilor Revoluției”, se mai precizează în text.

Anterior, agenția de știri iraniană semioficială Fars a relatat că Gardienii Revoluției au atacat două baze militare utilizate de forțele americane, la Sheikh Isa și Juffair.

Gărzile Revoluționare Iraniene au declarat că operațiunea, pe lângă faptul că a reprezentat un răspuns la încălcările continue ale spațiului aerian iranian, a avut loc în urma unui atac american asupra unei instalații radar de pe insula iraniană Hengam.

video sursa @A7med_awan/ X