Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), până duminică, la ora 22:00, este valabilă o atenționare meteorologică – cod galben. Vor fi intensificări ale vântului, iar la altitudini mari va ninge viscolit. Totodată, meteorologii au emis și un cod portocaliu, valabil până luni la ora 23.00.

Rafalele vor atinge viteze de 80…100 km/h pe crestele montane.

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„La altitudini în general mai mari de 1400 m, va ninge viscolit. Se va depune strat de zăpadă de 5…10 cm. Vântul va avea rafale cu viteze de 50…70 km/h, iar pe creste de 80…100 km/h. Vizibilitatea va scădea sub 100 m”, anunță ANM.

Avertizare meteorologică emisă de ANM – cod portocaliu și galben

Meteorologii avertizează că, la început de săptămână, în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură – la altitudini de peste 1700 m – vântul va sufla tare cu rafale de 100…120 km/h. Va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m. A fost emis și un cod portocaliu, valabil până luni la ora 23.00.

Tot până luni, la ora 23:00, este valabil și un cod galben. Vor fi intensificări ale vântului în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei, nord-estul Munteniei și în Dobrogea. Vor fi viteze la rafală de 50…70 km/h.

Vremea în București și în țară

Valorile termice se vor menține mai ridicate decât în mod obișnuit. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, în scădere față de ziua precedentă, va fi de 13…14 grade.

În țară, valorile termice vor continua să scadă ușor și se vor situa în jurul celor specifice datei în nordul, nord-vestul și centrul țării. Vor fi mai mari decât acestea în rest.

În prima parte a zilei, cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în vestul, centrul și sud-estul țării.

Numai izolat vor fi condiții pentru ploi slabe.

Începând cu orele după-amiezii, nebulozitatea se va extinde treptat dinspre vest.

În Crișana, Banat și nordul Olteniei, precum și în zonele montane aferente va ploua și se vor acumula 15…25 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări, la munte, în special la altitudini mari (rafale cu viteze de peste 70…80 km/h și izolat de 90…100 km/h). Ninsoarea va fi viscolită. Spre sfârșitul intervalului vor fi rafale de 40…45 km/h în vest și în extremitatea de sud-est.

Mai ales seara și noaptea aria ploilor va cuprinde cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă de 2…10 l/mp.

Temperaturile maxime se vor încadra între 3 grade în estul Transilvaniei și 15 grade în sudul Banatului, al Olteniei și în sud-vestul Munteniei. Cele minime vor fi cuprinse între 0…1 grad în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și în Maramureș și 11 grade pe litoral.