James Bond nu a fost doar un personaj de film, ci un simbol al culturii populare, care a reflectat timp de peste șase decenii schimbările din societate și spiritul fiecărei epoci. De la masculinitatea sigură pe sine din perioada Războiului Rece până la vulnerabilitatea emoțională a agentului 007 din filmele recente, fiecare actor care a preluat rolul a adus o nouă dimensiune personajului. Din 1962 și până în 2021, șase actori au interpretat oficial celebrul agent britanic, fiecare cu propria viziune asupra lui James Bond, , potrivit The Conversation. Actorul britanic Robert Pattinson va fi următorul Agent 007.

Sean Connery, primul James Bond de pe marele ecran care a jucat în șase filme

Sean Connery a fost primul actor care l-a interpretat pe James Bond în seria oficială de filme, debutul său având loc în 1962, în „Dr. No”. Interpretarea sa a definit imaginea agentului 007 pentru generațiile următoare. Sean Connery a construit un personaj carismatic, sigur pe sine, elegant și autoritar, care întruchipa masculinitatea occidentală din perioada de după Al Doilea Război Mondial și începutul Războiului Rece.

Actorul a interpretat rolul în șase filme: „Dr. No” (1962), „From Russia with Love” (1963), „Goldfinger” (1964), „Thunderball” (1965), „You Only Live Twice” (1967) și „Diamonds Are Forever” (1971).

George Lazenby, Bond-ul vulnerabil, a jucat într-un singur film din serie

George Lazenby a preluat rolul în 1969, în „On Her Majesty’s Secret Service”. Deși a apărut într-un singur film, interpretarea sa a adus o schimbare importantă. James Bond a devenit un personaj mai vulnerabil emoțional. Povestea a pus în prim-plan latura sentimentală a agentului britanic și capacitatea acestuia de a se atașa profund de o femeie. Filmul a arătat o față mai umană a lui Bond, într-o perioadă în care societatea occidentală traversa schimbări culturale importante.

Roger Moore, Bond-ul ironic și spectaculos, a jucat în șapte filme

Roger Moore a preluat ștafeta în 1973, odată cu filmul „Live and Let Die”, și a rămas în distribuția seriei până în 1985. Interpretarea sa a adus mai mult umor, ironie. Spre deosebire de varianta lui Connery, varianta de agent 007 a lui Moore a avut o atitudine mai relaxată, iar replicile ironice și situațiile spectaculoase au devenit elemente importante ale filmelor în care a jucat.

Actorul a interpretat agentul 007 în șapte producții: „Live and Let Die” (1973), „The Man with the Golden Gun” (1974), „The Spy Who Loved Me” (1977), „Moonraker” (1979), „For Your Eyes Only” (1981), „Octopussy” (1983) și „A View to a Kill” (1985).

Timothy Dalton, un James Bond mai întunecat care a jucat în două filme

Timothy Dalton a adus pe ecran un agent 007 mai apropiat de personajul creat de scriitorul Ian Fleming. A renunțat la o mare parte din umorul și teatralitatea perioadei Roger Moore și a pus accent pe intensitatea emoțională, duritate și ambiguitate morală.

Interpretarea sa a reflectat atmosfera tensionată de la sfârșitul Războiului Rece. Dalton a jucat în două filme: „The Living Daylights” (1987) și „Licence to Kill” (1989).

Pierce Brosnan, Bond-ul elegant și carismatic, a jucat în patru filme

Pierce Brosnan a preluat rolul în 1995, odată cu „GoldenEye”. Interpretarea sa a readus în prim-plan eleganța, farmecul și rafinamentul agentului britanic. Actorul a îmbinat stilul clasic al personajului cu acțiunea spectaculoasă și tehnologia unei noi epoci.

Filmele sale au păstrat și unele dintre stereotipurile masculine ale versiunilor anterioare, însă personajele feminine au început să aibă o prezență mai puternică. Judi Dench, în rolul lui M, șefa MI6, a adus o schimbare importantă în dinamica dintre Bond și superiorii săi, iar Moneypenny, interpretată de Samantha Bond, a devenit un contrapunct ironic pentru atitudinea agentului.

Brosnan a interpretat rolul în patru filme: „GoldenEye” (1995), „Tomorrow Never Dies” (1997), „The World Is Not Enough” (1999) și „Die Another Day” (2002).

Daniel Craig e varianta vulnerabilă și emoțională a agentului 007

Daniel Craig a schimbat din nou imaginea lui James Bond. Debutul său a avut loc în 2006, în „Casino Royale”, iar interpretarea sa a prezentat un agent mai dur din punct de vedere fizic, dar mult mai vulnerabil emoțional.

Filmele au explorat trecutul personajului, traumele din copilărie, relațiile personale și dificultatea de a-și exprima sentimentele. Bond nu a mai fost doar un spion elegant și aproape invincibil, ci un om care resimte consecințele propriilor decizii și ale misiunilor sale.

Daniel Craig a interpretat rolul în cinci filme: „Casino Royale” (2006), „Quantum of Solace” (2008), „Skyfall” (2012), „Spectre” (2015) și „No Time to Die” (2021).

Robert Pattinson este noul James Bond

Actorul britanic Robert Pattinson a fost confirmat oficial că va fi noul James Bond după ce Daniel Craig s-a retras din rolul agentului 007 după cinci filme. Anunțul a fost făcut chiar pe pagina oficială de socializare a francizei de filme care a debutat din anul 1962.

Experiența actoricească a lui Robert Pattinson îl recomandă drept unul dintre actorii consacrați ai generației sale. După succesul seriei „Amurg” (2008-2012), acesta a devenit unul dintre cei mai versatili actori ai generației sale, atras de roluri dificile și personaje neobișnuite.

De la intensitatea psihologică din „Good Time” (2017) până la atmosfera apăsătoare și gotică din „The Lighthouse” (2018), regizat de Robert Eggers, Pattinson a demonstrat că poate interpreta personaje complexe, departe de tiparul protagonistului clasic.

Chiar și în filmele de acțiune, actorul a ales să ofere personajelor sale o dimensiune introspectivă. În „The Batman” (2022), interpretarea sa a surprins un erou neobișnuit de meditativ, preocupat de propriile trăiri și conflicte interioare.

Despre franciza „Bond, James Bond”

Franciza „James Bond” a pornit din anul 1962, cu filmul Dr. No. Actorul scoțian Sean Connery (1930-2020) l-a interpretat pe James Bond în șase filme de succes, filmul cu cele mai mari încasări fiind „Thunderball” din 1965 – 141,2 milioane de dolari la nivel mondial.