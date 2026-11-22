NASA a realizat un proiect, ce prezintă imagini, captate de Observatorul cu raze X Chandra, cu stele aflate în stadii incipiente din întreaga galaxie și dincolo de granițele acesteia. Elementul inovator este că patru dintre aceste imagini au fost transformate în unde sonore. Astfel publicul poate asculta sunetul a patru galaxii și nebuloase aflate la distanțe uriașe de Pământ.

Proiectul NASA utilizează date obținute de observatorul spațial Chandra, specializat în detectarea razelor X, alături de imaginile telescoapelor James Webb, Hubble și Spitzer.

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Cercetătorii au ales patru regiuni cosmice: Nebuloasa Orion, Nebuloasa Carina, norul Rho Ophiuchi și galaxia Messier 82. Fiecare a primit propria interpretare sonoră, anunță NASA.

Metoda folosită se numește sonificare. Informații precum luminozitatea, poziția și tipul radiației detectate de telescoape sunt asociate unor sunete, tonuri sau instrumente muzicale. Astfel, datele astronomice devin audibile, fără ca înregistrările să reproducă zgomote care s-ar propaga efectiv prin spațiu.

Galaxia Messier 82 (M82) cu „explozie stelară”

În interiorul Galaxiei M82, stelele se formează într-un ritm de zeci sau chiar sute de ori mai intens decât în ​​galaxia noastră, Calea Lactee. Din acest motiv cercetătorii au denumit-o „Galaxia cu explozie stelară”.

În prezent, telescopul Chandra surprinde jeturi uriașe de gaz fierbinte, generate de stele tinere și masive care explodează rapid. Datele în infraroșu se aud sub forma unui sunet continuu, grav, însoțit de note ciupite, în timp ce datele optice sunt transformate într-o varietate de înălțimi muzicale și texturi sonore.

Nebuloasa Orion

Una dintre cele mai apropiate și mai active regiuni de formare a stelelor față de Pământ este Nebuloasa Orion (vizibilă chiar sub centura constelației Orion, cu ajutorul unui telescop mic și pe un cer întunecat).

Telescopul Chandra surprinde, în această zonă, peste o mie de stele extrem de energice și active în primele etape ale existenței lor. În versiunea sonorizată, aceste stele se aud ca niște sunete intermitente, în timp ce emisia difuză de raze X este transpusă în sunete pure, de frecvență înaltă.

O imagine în infraroșu, realizată de Telescopul Spațial James Webb al NASA, dezvăluie materia primă, praf și gaz, din care iau naștere aceste noi stele; datele aferente acestei imagini sunt redate sub forma unor note muzicale grave, sunete de instrumente cu coarde distorsionate și o harpă digitală.

Nebuloasa Carina și „Stâncile cosmice”

O porțiune a Nebuloasei Carina, o altă regiune de formare a stelelor, este supranumită „Stâncile Cosmice” datorită structurii sale spectaculoase observate în infraroșu de telescopul Webb de la NASA. Chandra detectează stele mici individuale, care sunt transformate în sunete scurte de coarde în timpul sonificării. O strălucire difuză de raze X în întreaga regiune are atribuite note de coarde mai lungi.

Rho Ophiuchi

Rho Ophiuchi este un nor spectaculos în care se formează stele. Telescopul Chandra dezvăluie stele aflate la începutul existenței, care prezintă erupții violente și emit radiații X. Datele în infraroșu furnizate de telescopul Webb sunt transformate în sunet, iar radiațiile X detectate de Chandra devin tonuri cristaline, înalte, însoțite de alte sunete prelungite care marchează prezența unor surse luminoase extinse.

Norii, așa cum apar în datele în infraroșu de la Webb, sunt redați prin sunete cu înălțimi diferite, în timp ce stelele sunt reprezentate prin sunete metalice.