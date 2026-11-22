De ce nu se revoltă oligarhii împotriva lui Putin? Întrebarea nu este una cu răspuns facil. Decizia recentă a Uniunii Europene și a Elveției de a ridica sancțiunile impuse miliardarilor ruși Alisher Usmanov și Mikhail Fridman a reaprins dezbaterile despre eficiența acestor măsuri. Economistul Vladislav Inozemtsev susține, într-o analiză publicată de The Insider, că sancțiunile personale au eșuat în a diviza elita de la Moscova. Mai mult, au produs exact efectul invers.
Unii observatori s-au grăbit să anunțe prăbușirea politicii de sancțiuni după cazul Usmanov-Fridman. Dar realitatea arată diferit.
Cu toate acestea, simpla lungire a listelor nu înseamnă succes. Sancțiunile personale s-au dovedit a fi un instrument ineficient, arbitrar și chiar contrar principiilor fundamentale ale statului de drept occidental, notează autorul analizei.
Primul mare neajuns este caracterul arbitrar. O lege autentică se aplică tuturor celor care comit o anumită faptă.
În schimb, sancțiunile occidentale par rezultatul unor manevre politice. Dacă scopul era pedepsirea conducerii politice a Rusiei, ar fi trebuit vizați toți miniștrii și guvernatorii. În realitate, peste 50 dintre cei 89 de lideri regionali ai Rusiei nu sunt sancționați.
La fel, din cei 155 de miliardari ruși în dolari, pe liste au figurat doar între 55 și 65. Dintre cei până la 1.800 de generali ai armatei ruse, doar câteva sute au fost vizați.
Al doilea defect este lipsa efectului de descurajare, cauzată de aplicarea retroactivă.
Al treilea defect ține de subminarea justiției occidentale.
Statele au dreptul să refuze vize. Dar revocarea permiselor de ședere și înghețarea activelor fără un proces echitabil transferă vina unui stat asupra cetățenilor săi.
Mai mult, deciziile se bazează adesea pe informații secrete. Atunci când un oligarh câștigă în instanță, autoritățile reimpun sancțiunile printr-o nouă decizie, pe aceleași motive.
În esență, sancțiunile au funcționat ca o scuză a politicienilor occidentali pentru a masca ajutorul militar insuficient oferit Ucrainei.
Costurile au fost însă uriașe.
Pe plan personal, rezultatele sunt și mai slabe:
Dreptul penal oferă clemență celor care renunță la o infracțiune sau își repară greșeala. Regimul de sancțiuni nu oferă nicio cale de ieșire.
Astfel, Occidentul a reușit să înstrăineze exact cel mai pro-occidental segment al societății ruse, consolidând sentimentul că toți sunt „în aceeași barcă” alături de Putin.
Blocarea activelor rusești în Vest i-a oferit lui Vladimir Putin pretextul perfect pentru a riposta „în oglindă”.
Rezultatul? Resursele Kremlinului nu au scăzut, ci au crescut, se mai arată în analiza The Insider. Apropiații lui Putin s-au îmbogățit preluând afaceri occidentale. Bugetul de stat a încasat bani suplimentari. Oligarhii ruși au preferat să plătească o „taxă” de 10% din profiturile extraordinare cerută de Putin în 2023 decât să riște confiscarea totală a averilor în Occident.
Totodată, după ce Ucraina a naționalizat activele unor oameni de afaceri ruși, sprijinirea Kievului a devenit o opțiune complet irațională pentru mediul de afaceri de la Moscova.
Dacă Occidentul dorește cu adevărat să slăbească regimul de la Moscova, trebuie să schimbe abordarea. Există două scenarii posibile.
Practic, acești oameni ar fi declarați imediat „extremiști” la Moscova, ar rămâne fără acte și fără protecție consulară, în timp ce țările occidentale s-au arătat deja reticente în a-i primi chiar și pe rușii de rând care au fugit de regim.
În Rusia mocnește deja un conflict intern, marcat de campanii „anticorupție” și persecuții împotriva celor suspectați de neloialitate.
Guvernele occidentale ar putea începe să ridice brusc și fără avertisment sancțiunile pentru anumiți oficiali și oameni de afaceri, motivând că „au fost incluși din greșeală pe liste, deoarece nu sprijină activ războiul”.
O astfel de mișcare ar declanșa imediat suspiciunea serviciilor secrete ruse. Ar provoca represiuni preventive din partea Kremlinului împotriva propriilor oameni și forțându-i pe mulți să fugă din țară. Această tactică ar sparge solidaritatea forțată a elitei ruse.
Principala greșeală a Occidentului a fost că i-a tratat pe toți rușii influenți la fel.
O strategie eficientă, scrie autorul analizei, ar fi trebuit să împartă persoanele vizate în trei categorii clare:
Aplicarea acestui plan este mult mai dificilă astăzi decât în primele săptămâni ale invaziei. O astfel de schimbare de strategie are mult mai multe șanse de reușită decât continuarea unei politici care, până acum, s-a dovedit un eșec.