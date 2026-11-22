Allen Coliban a fost desemnat candidatul Uniunii Salvați România (USR) Brașov pentru funcția de primar al municipiului Brașov la alegerile locale din 2028.

Membrii filialei județene a USR a decis prin vot desemnarea lui Coliban pentru alegerile de la Primîria Brașov. Flavia Boghiu, fost viceprimar USR al Brașovului, are un mesaj pentru noul candidat.

Flavia Boghiu, fost viceprimar USR al municipiului Brașov în mandatul 2020-2024, le-a mulțumit colegilor de partid care au susținut-o prin vot, dar și brașovenilor care i-au transmis mesaje de încurajare.

”Prin votul membrilor din USR Brașov, a fost desemnat candidatul la primăria Brașov. Allen Coliban este de astăzi candidatul USR pentru 2028. I-am urat și personal succes și multă înțelepciune! Mulțumesc pentru încredere colegilor care au votat cu mine, brașovenilor care mi-au trimis mesajele de susținere și tuturor celor care mi-au transmis gândurile lor de bine.Ca în orice competiție, poți câștiga sau poți pierde. Continui să cred că unele bătălii trebuie duse pentru lucrurile în care credem, nu doar din strategii și calcule politice”, a scris Boghiu pe pagina sa de Facebook.

”Rămân în USR”

Flavia Boghiu a dat asigurări că va rămâne în USR și că va continua să se implice în problemele comunității brașovene.

”Ce urmează pentru mine? Rămân în USR, continui să fiu implicată în problemele comunității și să dezvolt proiectele din afara politicii pe care le am în derulare pentru vârstnici și persoane cu dizabilități. Sunt binecuvântată să am posibilitatea să fac lucruri pentru comunitate și fără funcție politică, iar asta nu-i puțin lucru. Vă mulțumesc pentru toată susținerea! Vom fi bine!”, a mai scris fostul primar pe rețelele sociale.