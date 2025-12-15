Cel mai scump Crăciun, cu prețuri explodate. Masa de sărbători, mai săracă și mai scumpă

Sărbătorile vor fi mai scumpe ca niciodată, anul acesta, după ce comercianții s-au adaptat creșterii taxelor și au ridicat prețurile. La fiecare 500 lei cheltuiți în 2024, în prezent, mai trebuie să scoatem din buzunare încă 50 lei, adică 10%. Cele mai mari creșteri de pe masa de Crăciun se văd la produsele cu zahăr. În acest context, cozonacii au început să se vândă inclusiv la felie.

Așadar, masa de Crăciun este mai scumpă ca niciodată. La o simplă listă de cumpărături, care să cuprindă lapte, fructe sau margarină pentru prăjituri, prețurile au crescut cu 8 sau chiar 15% în ultimul an.

Prăjiturile din cofetării sunt și ele mai scumpe, cu aproape 14%, conform Institutului Național de Statistică (INS). De frica scăderii vânzărilor, cofetarii vând, Crăciunul acesta, inclusiv cozonac la felie.

Pe piața cărnii, un kilogram de ceafă de porc a ajuns să coste 39 lei, ciolanul aproape 20, în timp ce pastrama de oaie se vinde în piață cu 60 lei. Totul, mai scump cu aproape 10%, potrivit Digi 24.

Știm foarte bine că majoritatea producătorilor și comercianților, în preajma sărbătorilor, obișnuiesc să mai ridice puțin prețurile, mai ales pentru că se cunoaște faptul că fiecare dintre noi vrem să avem o masă bogată de sărbători.

Comercianții susțin că, din cauza prețurilor crescute, cumpărătorii se îndreaptă către produse mai ieftine, un fenomen care se întâmplă înaintea unei crize.

Nici Crăciunul în afara casei nu și-a păstrat prețul. În cazul unei mese la restaurant, nota de plată este mai mare cu 12 puncte procentuale, în timp ce o noapte de cazare la hotel costă, în medie, cu 10% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, unii dintre reprezentanții hotelieri au tăiat din beneficiile oferite pentru a păstra prețul de anul trecut.

VIDEO – Digi 24