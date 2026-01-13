Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e normal să le tai la toți sporurile

Premierul Ilie Bolojan a anuțat unde vor avea loc primele concedieri în sistemul bugetar, odată cu adoptarea pachetului 3 de măsuri fiscale. Premierul spune că situația economică a României se va stabiliza imediat ce se reduc și cheltuielile din sistemul bugetar.

„Așa cum știți, România a avut în 2024 un deficit de peste 9%. Dacă nu am fi luat la finele anului trecut măsuri de corecție riscam să ni se reducă ratingul de țară. Prin măsurile adoptate, neopulare trebuie să recunoaștem, anul acesta terminăm cu un deficit de 8% iar pentru anul viitor (…) 3% din PIB reprezintă numai dobânzile. Dacă nu luăm măsuri să creștem veniturile ajungem în situația ca guvernul să nu mai aibă bani de dezvoltare. Anul acesta ne propunem să atingem o țintă de 6%, asta înseamnă să menținem o țintă și să reducem cheltuielile„, a spus Ilie Bolojan la TVR.

„Pachetul al treilea, se leagă de reducerea cheltuielilor și de întărirea administrației, încât banii care se încasează din creșterea taxelor să se ducă pe investiții și nu pe salarizare, acolo unde schema de personal e supra dimensionată. Înainte de a adopta bugetul pe 2026, trebuie să adoptăm pachetul al treilea. Anul acesta nu mai creștem taxe, dacă ne reducem aceste cheltuieli. La finalul acestui an, inflația va fi redusă și de la jumătatea anului vom lua măsuri de redresare economică„, a mai spus Bolojan.