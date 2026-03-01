Ion Cristoiu: „Când rușii ajung la linia Donbasului, Putin va declara încheierea operațiunii speciale”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a explicat cum vede deznodământul conflictului din Ucraina, susținând că, atunci când armata rusă va ajunge la linia Donbasului, operațiunea se va încheia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu oferă un context istoric pentru a explica actuala situație din Ucraina și motivul pentru care o parte din teritoriul acesteia și-a proclamat independența, alipindu-se Federației Ruse.

„După începerea războiului s-a întâmplat o chestiune unică în istoria războaielor, o parte uriașă din teritoriu, 20%, se proclamă independentă și se alipește la Rusia. Rușii au considerat înaintarea lor către linia aia drept eliberare. Basarabia, când a fost luată, așa a fost. Ea nu s-a alipit la Rusia, s-a făcut o republică. Știi la ce s-a alipit? La Ucraina. Trupele noastre s-au retras, dacă nu mă înșel, pe 28 sau 29 iunie. Știi când s-a constituit Republica Socialistă Moldova? Care totuși nu era alipită la ruși… la 1 august. Știi de ce? Că s-au opus ucrainenii, care voiau ei asta, asta noi nu înțelegem.”

De asemenea, gazetarul susține cu hotărâre că Rusia nu intenționează să mai prelungească acest conflict foarte mult și că scopul ar fi să capituleze în momentul în care armata ajunge la granițele regiunii Donbas.