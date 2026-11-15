Ilie Bolojan s-a folosit din plin de angajații Serviciului de Pază și Protecție (SPP) la nunta fiicei sale din acest weekend. Fostul premier a avut transport special la inspecția sălii de bal, cu o seară înainte de eveniment. Ulterior, s-a deplasat cu aceeași mașină SPP și la întâlnirea cu actuala sa iubită, ca mai apoi să trimită agenții de pază să preia de la aeroport cuplul de oameni de afaceri Bâtlan-Traian, conform informațiilor și imaginilor de la reporterii de teren Gândul.

Nunta fiicei lui Ilie Bolojan a adunat la Oradea politicieni, oameni de afaceri și invitați de seamă, însă nu toți au beneficiat de același tratament la sosirea în oraș. Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette, și soțul ei, Gabriel Traian, au fost preluați de la aeroport cu un Volkswagen Touareg folosit de echipa de protecție a fostului premier, din Serviciul de Pază și Protecție (SPP). În același avion a călătorit și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, însă pentru acesta transportul a fost organizat altfel: la aeroport l-a așteptat chiar primarul Oradei, Florin Birta. Gândul prezintă imaginile și detaliile unei primiri de onoare.

SPP, de la Serviciul de Pază și Protecție, la Serviciul Personal de Petrecere pentru familia Bolojan

După inspecția de la sala de nuntă, pe care Gândul a relatat-o AICI, Ilie Bolojan le-a dat o altă „misiune” agenților SPP: a urmat o preluare de la aeroport.

Cristina Bâtlan și soțul ei, Gabriel Traian, au avut parte de transport cu șofer.

Cuplul a ajuns la Oradea cu zborul Tarom de la 16:45 și, potrivit reporterilor Gândul, a fost preluat cu Volkswagenul Touareg folosit de echipa de protecție a lui Bolojan. Cine a dispus cursa și în ce calitate au fost transportați cei doi rămâne de lămurit, dar primirea a fost la nivel înalt.

Mașina folosită de oamenii care asigură protecția fostului premier a devenit astfel mijlocul de transport de la aeroport la hotel pentru doi invitați la nunta fiicei sale.

Episodul este cu atât mai controversat cu cât nu vorbim despre o deplasare oficială, de o misiune, ci despre invitați la un eveniment privat, organizat pentru familia Bolojan.

Misiunea SPP – să ducă invitații la SPA

Cei doi se grăbeau și aveau nevoie de escorta SPP pentru că erau, se pare, într-o misiune specială – să ajungă la timp în SPA-ul hotelului.

Odată ajunși la hotel, proaspat însurățeii Bâtlan și Traian pare că au aterizat direct în luna de miere.

Cei doi s-au cazat la hotelul DoubleTree by Hilton și n-au pierdut vremea: în zece minute pe ceas de la sosire, au sărit în costumele de baie, și-au pus șlapii și halatele și au pornit direct spre piscină.

Misiune specială a SPP și în noaptea nunții: Să care bagajele Cristinei Bâtlan

Agenții Serviciului de Pază și Protecție au fost la datorie și în noaptea nunții. În imaginile surprinse de reporterii Gândul se vede cum, atunci când pleacă de la nuntă, aghiotanții SPP îi ajută cu bagajele pe cuplul Bâtlan-Traian, care a plecat de la eveniment direct la aeroport.

Agenții mută bagajele din mașina Touareg a SPP într-o altă mașină, în prezența lui Ilie Bolojan în persoană, care își ia la revedere de la invitați.

Ciprian Ciucu, în același avion cu familia Bâtlan. Primarul Capitalei, preluat personal de Florin Birta

Întorcându-ne la ziua premergătoare nunții, întâmplarea face că, în aceeași cursă, a venit și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, „fratele” politic al lui Bolojan. A preluat „modelul Oradea” și l-a adus la București, unde șantierele au devenit parte din peisaj. La aeroport, însă, modelul nu pare să fi inclus și același tratament la transport.

Spre deosebire de Cristina Bâtlan și Gabriel Traian, care au beneficiat de Volkswagenul Touareg utilizat de echipa de protecție a lui Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu a fost preluat de la Aeroportul Oradea chiar de către primarul municipiului, Florin Birta.

Edilul Oradei s-a ocupat personal de întâmpinarea colegului său de partid, care venise în oraș pentru a participa la nunta fiicei fostului premier.

Cristina Bâtlan și Gabriel Traian, de la propria nuntă la petrecerea fiicei lui Bolojan

Cristina Bâtlan este una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din România. Fondatoarea brandului Musette și fostă investitoare în emisiunea „Imperiul Leilor”, antreprenoarea și-a construit un nume în industria încălțămintei și a accesoriilor de lux.

La începutul lunii noiembrie, Cristina Bâtlan și Gabriel Traian au devenit oficial soț și soție, după o relație care a atras atenția presei mondene.

Cei doi și-au organizat ceremonia religioasă și petrecerea de nuntă la Palatul Snagov, iar la numai o săptămână au participat la un nou eveniment important, de această dată în familia fostului premier Ilie Bolojan.

Prezența lor la Oradea a venit, însă, și cu un avantaj logistic: transportul direct de la aeroport la hotel, cu autoturismul asociat echipei de securitate a fostului șef al Executivului.

Nuntă în PNL. Fiica lui Ilie Bolojan s-a căsătorit cu un fost fotbalist

Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit sâmbătă, 14 noiembrie 2026, cu Daniel Bota, fost fotbalist al echipei FC Bihor și actual antreprenor.

Cununia civilă a avut loc la Primăria Oradea și a fost oficiată chiar de primarul Florin Birta. Ulterior, ceremonia religioasă s-a desfășurat la Biserica cu Lună, unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult din centrul orașului.

Petrecerea a fost organizată la Palazzo Grand Hall, o locație exclusivistă din Oradea, cu o capacitate de aproximativ 400 de persoane.

Printre invitați s-au numărat nume importante din PNL, precum Emil Boc, Vasile Blaga, Dan Motreanu, Florin Birta și Ciprian Ciucu, alături de oameni de afaceri și apropiați ai familiei.

Ilie Bolojan a participat la eveniment împreună cu actuala sa parteneră, Ioana Fâșie. La nuntă a fost prezentă și Floriana Bolojan, fosta soție a liderului liberal și mama miresei.

Înaintea evenimentului, fostul premier s-a implicat personal în pregătiri. Gândul a prezentat imagini cu Bolojan la Palazzo Grand Hall, unde a verificat organizarea împreună cu membrii familiei și în prezența unor agenți SPP.

SPP la dispoziția fostului premier. Cine a aprobat transportul invitaților?

Dincolo de rochiile de mii de euro, de restaurantul exclusivist și de lista impresionantă a invitaților, episodul de la Aeroportul Oradea pune în discuție modul în care au fost utilizate resursele asociate protecției lui Ilie Bolojan.

SPP are atribuții precise în protejarea demnitarilor și a persoanelor care beneficiază, potrivit legii, de astfel de servicii.

Transportul Cristinei Bâtlan și al soțului său, Gabriel Traian, cu Volkswagenul Touareg folosit de echipa de protecție a fostului premier ridică întrebări despre cine a organizat cursa și în ce condiții a fost pus autoturismul la dispoziția celor doi.

Cine a dispus preluarea de la aeroport? Angajații SPP se aflau în timpul unei misiuni oficiale? A fost transportul aprobat prin respectarea procedurilor SPP? A comis, în ultimă instanță, Ilie Bolojan un abuz?