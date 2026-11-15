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Securitatea medicală a României, subiect principal la Bruxelles. Ministrul Sănătății: „Țara trebuie să fie pregătită pentru provocările actuale și viitoare”

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Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, anunță că merge la Bruxelles pentru a purta discuții atât cu reprezentanții industriei farmaceutice europene, cât și cu personalul medical din România care profesează în Belgia. Întâlnirea are loc la Reședința Ambasadorului României în Belgia.

Discuțiile vor viza cooperarea profesională, accesul la tratamente inovatoare și prevenirea crizelor de medicamente.

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Mesajul lui Alexandru Rogobete. Sursă foto: Facebook.

„Plecăm spre Bruxelles! Urmează o săptămână intensă, cu întâlniri importante pentru viitorul sistemului de sănătate din România.

Luni, voi începe programul la Reședința Ambasadorului României în Belgia, alături de personalul medical din România care profesează aici. Vom discuta despre experiența lor, schimbul de bune practici și oportunitățile de cooperare profesională.

Tot luni, voi avea o întâlnire cu reprezentanții industriei farmaceutice europene. Dialogul constant cu producătorii și dezvoltatorii de medicamente este esențial pentru accesul pacienților români la terapii inovatoare, stimularea investițiilor și reducerea discontinuităților de medicamente”, a scris Rogobete pe Facebook.

Accesul la tratamente moderne, prevenția și screeningul se află printre subiectele care vor fi abordate

În cursul zilei de marți, Alexandru Rogobete va fi prezent la Comisia Europeană, acolo unde va avea o întâlnire cu Olivér Várhelyi, comisarul european pentru sănătate. Discuțiile vor viza accesul la tratamente moderne, prevenția și screeningul oncologic, dar și investițiile în infrastructura medicală și pregătirea personalului.

„Marți, la Comisia Europeană, voi avea o întrevedere bilaterală cu Olivér Várhelyi, comisarul european pentru sănătate.

Vom aborda reforma legislației farmaceutice, accesul la tratamente moderne, prevenția și screeningul, în special în oncologie, neonatologie și în domeniul bolilor cardiovasculare și metabolice.

Vom discuta și despre viitorul cadru financiar european, investițiile în infrastructura medicală, tehnologii moderne și dezvoltarea resursei umane”, a continuat ministrul Sănătății.

Securitatea medicală a României, un subiect esențial la Bruxelles

Miercuri și joi, Alexandru Rogobete va participa la discuții la sediul NATO despre securitatea medicală, rezistența sistemelor de sănătate și intervenția în situații de criză. Ministrul susține că România trebuie să-și consolideze pregătirea pentru urgențe majore prin cooperare internațională și investiții.

„Miercuri și joi, la Cartierul General NATO, voi participa la discuții despre securitatea medicală, reziliența sistemelor de sănătate și capacitatea de răspuns în situații de criză și urgențe majore.

Securitatea medicală este parte a securității naționale, iar România trebuie să fie pregătită pentru provocările actuale și viitoare.

Cred în dialog, cooperare și parteneriate internaționale solide. Doar printr-o prezență activă la nivel european și euroatlantic putem atrage investiții, expertiză și soluții concrete pentru pacienți și profesioniștii din sănătate.

Continuăm să construim un sistem de sănătate mai modern, mai sigur și mai aproape de oameni!”, a mai notat Alexandru Rogobete.

Sursă video: Facebook / Alexandru Rogobete
Sursă foto: Mediafax Foto

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