Cum îi descrie Joe Biden în memoriile sale pe Putin și Zelenski. Președintele Rusiei se comporta ca un „adolescent” îmbufnat, iar Zelenski era „încăpățânat” și „nerecunoscător”

În paginile volumului de memorii „Promise Me, America”, care urmează să fie lansat oficial pe 17 noiembrie, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un lider cu atitudine de „adolescent” îmbufnat, a mărturisit frustrările legate de lipsa de recunoștință a lui Volodimir Zelenski și dezvăluie cum a blocat o tentativă a echipei lui Donald Trump de a negocia direct cu Kremlinul înainte de preluarea mandatului.

Volumul de aproape 500 de pagini acoperă cei patru ani ai mandatului lui Joe Biden la Casa Albă, inclusiv politica externă, gestionarea pandemiei de COVID-19 și decizia sa de a se retrage din cursa prezidențială din 2024.

Publicată în urma alegerilor de la jumătatea mandatului, după victoria democrților, cartea îi oferă lui Biden oportunitatea de a-și regla conturi vechi și de a-I denunța pe democrații care au încercat să-l înlăture de la putere în urma prestației sale în dezbaterile cu Donald Trump din campania electorală.

Trump a fost mult timp principalul adversar politic al lui Biden, dar memoriile prezintă întâlniri neobișnuite dintre cei doi. Biden deschide cartea cu o evaluare usturătoare a revoltei de la Capitoliul SUA din 6 ianuarie 2021 dar, cu toate acestea, fostul președinte precizează că la sosirea sa în Biroul Oval după inaugurare, a găsit o scrisoare mărinimoasă de la Trump, după luni de atacuri în campanie. „A fost aproape ca și cum ar fi existat doi Donald Trump”, scrie Biden.

În secțiunea despre politica sa externă, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un partener de discuție dificil și arogant, care „avea obiceiul să stea lăsat pe spate în timpul întâlnirilor, mimând indiferența, ca un adolescent”.

În ceea ce-l privește pe Volodimir Zelenski, Biden a considerat că trecutul președintelui ucrainean în actorie „s-a dovedit a fi o pregătire foarte bună” pentru un lider pe timp de război. În același timp, deși administrația americană a lăudat curajul liderului de la Kiev, relația din culise a avut momente tensionate. Zelenski „putea fi schimbător și încăpățânat în discuțiile noastre private și nu atât de recunoscător pe cât m-as fi așteptat”, scrie fostul președinte american în memoriile sale.

De asemenea, în perioada de tranziție de la Casa Albă, între alegerile din noiembrie 2024 și învestirea lui Donald Trump în ianuarie 2025, echipa lui Trump a cerut o autorizare oficială din partea administrației Biden de a purta discuții directe cu Moscova. Biden recunoaște că a refuzat să acorde această permisiune deoarece se temea de o înțelegere pripită în defavoarea Ucrainei.