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Nicușor Dan, în mijlocul evenimentelor Sommet-ului Francofoniei din Cambodgia. Președintele a vizitat standul României de la Village de la Francophonie

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Președintele Nicușor Dan a participat la evenimentele conexe Sommet-ului Francofoniei, organizate în Cambodgia, și a publicat imagini de la vizitele sale. Șeful statului a ajuns la standul României de la Village de la Francophonie, dar și la Salonul Inovației Francofone – FrancoTech, unde țara noastră este reprezentată de companii și două universități.

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„Mi-a făcut plăcere să vizitez standul României de la Village de la Francophonie, un eveniment multicultural tradițional al Sommet-ului, la care țara noastră este prezentă cu obiecte din patrimoniul românesc, îmbinate cu elemente din cultura cambodgiană”, a scris Nicușor Dan.

Peste 1.500 de antreprenori, inovatori și investitori, la FrancoTech

Președintele a vizitat și Salonul Inovației Francofone, unde a descoperit proiecte și inițiative din domeniul tehnologiei și inovării, prezentate de participanți din întreg spațiul francofon.

„La Salonul Inovației Francofone/FrancoTech, am descoperit pavilioane naționale și peste 1.500 de antreprenori, inovatori, investitori și oficiali din spațiul francofon, reuniți pentru a promova tehnologiile emergente, pentru a facilita parteneriatele B2B și pentru a accelera transformarea digitală și sustenabilă”, a transmis șeful statului.

Prezența României la FrancoTech include un pavilion național dedicat firmelor românești, și alte două pavilioane pentru două universități românești de prestigiu, Politehnica București și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București”, a precizat Nicușor Dan.

La finalul mesajului, președintele a vorbit despre importanța participării României la astfel de manifestări internaționale, atât pentru promovarea patrimoniului cultural, cât și pentru prezentarea realizărilor din domeniul inovării.

„Mă bucur că românii sunt prezenți la marile evenimente internaționale pentru a promova cultura, tradiția, dar și inovația românească”, a conchis Nicușor Dan.

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