Alexandru Rogobete anunță o platformă online pentru posturile vacante din spitale. Ce schimbare radicală pregătește pentru examenul de rezidențiat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că instituția pe care o conduce pregătește o platformă digitală prin care medicii vor putea vedea în timp real toate posturile vacante din spitalele din țară și calendarul concursurilor de angajare. Totodată, ministrul ia în calcul ca actuala ediție a examenului de rezidențiat să fie ultima în care mai sunt scoase posturi la concurs.

Potrivit ministrului Sănătății, experiența ultimilor ani arată că multe dintre posturile scoase la concurs la rezidențiat fie nu sunt ocupate, fie medicii care le aleg nu se mai întorc în spitalele respective după încheierea pregătirii.

Platformă online, realizată cu STS, pentru a elimina concursurile cu dedicație

Întrebat despre numărul redus de posturi scoase la concurs în unitățile medicale, în contextul deficitului de personal,ministrul Sănătății a declarat că a solicitat o analiză privind cele 7.000 de posturi deblocate în luna iunie. Ministerul urmărește să afle câte dintre acestea au fost scoase efectiv la concurs, câte au fost ocupate și în ce spitale au ajuns noii angajați.

„Așa cum bine cunoașteți, eu nu am nicio problemă de a spune adevărul, indiferent cât de urât sună. Există o practică, în anumite specialități, în anumite spitale, nu este generalizată, dar se întâmplă: anunțul de concurs se pune pe ușa din dos,din cabinetul șefului de secție, astfel încât să vadă doar cine trebuie că există un concurs acolo”, a afirmat ministrul.

Pentru a combate aceste situații, Ministerul Sănătății dezvoltă, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și alte instituții, o platformă digitală care va fi disponibilă pe site-ul ministerului și ar putea deveni funcțională la începutul anului viitor. Prin intermediul acesteia, medicii vor putea verifica în timp real posturile vacante, specialitățile vizate, spitalele care organizează angajări și calendarul exact al concursurilor.

„Vom dezvolta o platformă digitală pe pagina Ministerului Sănătății, în care, în timp real, se va vedea numărul de posturi care urmează, care sunt scoase la concurs sau urmează să fie scoase la concurs, cu un calendar foarte clar, pe ce specialități și în ce localități. Vă dau un exemplu: dacă cineva dorește să candideze la un concurs pentru un post de anestezie și terapie intensivă, va putea intra pe platformă, selectează anestezie și terapie intensivă și o să apară toate locurile și spitalele din țara asta unde există posturi vacante și când urmează ele să fie scoase la concurs”, a explicat Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete ia în calcul eliminarea posturilor de la rezidențiat

O altă modificare analizată la nivelul Ministerului Sănătății vizează modul în care sunt scoase la concurs posturile în cadrul examenului de rezidențiat. Alexandru Rogobete a precizat că ia în calcul ca actuala sesiune să fie ultima în care candidații își pot alege un post încă de la începutul pregătirii.

„Dacă vorbim de posturile la rezidențiat, mă gândesc serios să fie ultimul an când la rezidențiat scoatem posturi.Experiența ultimilor patru-cinci ani ne arată că aceste posturi, pe de o parte, nu se ocupă, pe de altă parte, și dacă se ocupă, în scurt timp își modifică specialitatea sau, a treia variantă, după patru-cinci ani de rezidențiat, nu se mai întorc la post”, a declarat ministrul Sănătății.

Oficialul consideră că alegerea unui post încă de la debutul rezidențiatului generează blocaje atunci când tinerii medici constată, după primul an, că specialitatea aleasă nu li se potrivește.

„Vă dau un exemplu: alege post de chirurgie și își dă seama după un an că nu-i place chirurgia și vrea altceva. Și atunci se complică foarte mult lucrurile. Nu văd sensul unui post la început de rezidențiat, pentru că după terminarea rezidențiatului încep să se contureze abilitățile din specialitatea respectivă și atunci fiecare poate să își găsească mai ușor locul, în funcție de cum evoluează pregătirea de rezidențiat”, a conchis Alexandru Rogobete.