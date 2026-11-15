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Fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului sare în apărarea lui Ilie Bolojan, după scandalul rochiei purtate de partenera fostului premier la nunta fiicei sale: ”Este vorba despre crasă rea-credință”

Fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului sare în apărarea lui Ilie Bolojan, după scandalul rochiei purtate de partenera fostului premier la nunta fiicei sale: ”Este vorba despre crasă rea-credință”
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Ioana Ene Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului condus de Ilie Bolojan, intervine în scandalul privind prețul rochiei purtate de Ioana Fâșie, partenera fostului premier, la nunta fiicei acestuia. Dogioiu susține că informațiile apărute în presă, potrivit cărora rochia ar fi costat aproape 2.900 de euro, sunt prezentate în mod înșelător.

Dogioiu sare în apărarea lui Bolojan

Într-o postare pe Facebook, aceasta critică articolele despre ținutele de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan și afirmă că subiectul a fost amplificat pentru a genera controverse.

„Nunta fiicei lui Ilie Bolojan a fost o mare dezamăgire (sincer, nu știu ce își imaginau, cunoscând omul) pentru cei care sperau la o revanșă după «festivalul șinșilei». Nimic opulent, nimic scandalos. Și, dacă nu există, trebuie inventat!”, a scris Ioana Ene Dogioiu.

Fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului face referire în special la informațiile privind rochia albastră purtată de Ioana Fâșie. Dogioiu susține că prețurile vehiculate în presă au fost prezentate diferit și că suma reală este cea afișată de creatoarea română pe propriul site.

„Așa a fost inventată rochia de 4.000 de dolari / 2.800 de euro / 4.000 de euro (în disperarea momentului, nici măcar nu s-au pus de acord asupra minciunii), purtată de soția domnului Bolojan.

De fapt, ca să încheiem subiectul: rochia este una de ocazie, pentru o ocazie unică, într-adevăr spectaculos de frumoasă, realizată de o creatoare româncă, rochie care are prețul 5.500 de lei pe site-ul creatoarei”, a transmis aceasta.

Ce a scris Gândul despre rochia partenerei lui Bolojan

Reacția Ioanei Ene Dogioiu vine după ce Gândul a publicat un articol despre ținutele purtate de actuala parteneră și de fosta soție a lui Ilie Bolojan la nunta fiicei fostului premier.

Ioana Fâșie a purtat o rochie albastră al cărei preț ajunge la 2.888 de euro, cu TVA inclus, pe unul dintre site-urile internaționale de comercializare a articolelor de lux. Gândul a menționat și existența unei variante mai ieftine, de peste 1.000 de euro, pentru același model.

  • Rochia este modelul „Sapphire Draped Column Gown”, creat de designerul român Ana Radu.

Dogioiu acuză presa de rea-credință

„Și, ca să fie clară dimensiunea intenției presei de partid, toți cei care au difuzat «informația» despre rochia de mii de dolari/euro au primit încă de aseară precizarea de mai sus.

Unde vedeți minciuna promovată în continuare, să știți că nu este vorba despre o eroare sau despre lipsă de documentare, ci despre crasă rea-credință. Și disperare”, a mai scris fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului.

  • Ioana Ene Dogioiu a fost purtătoarea de cuvânt a Guvernului condus de Ilie Bolojan din iulie 2025 până în octombrie 2026, când și-a încheiat mandatul odată cu plecarea Executivului. Ulterior, aceasta a preluat coordonarea departamentului de comunicare al Partidului Național Liberal, precizând că nu este membră a formațiunii politice.
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