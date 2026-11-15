Un deputat PSD ameninţă că pleacă din partid dacă social democraţii vor fi de acord cu reorganizarea administrativă

Deputatul social democrat Lucian Morar ameninţă cu demisia din PSD, dacă Maramureşul va dispărea în urma reorganizării administrativ-teritoriale.

Morar a scris pe facebook că nu este de acord cu regionalizarea și nu vrea ca Maramureșul să își piardă identitatea.

Acesta s-a declarat disident pentru Maramureş şi nu va fi niciodată de acord cu dispariţia judeţului, din punct de vedere administrativ-teritorial.

„Voi demisiona din partidul politic din care fac parte dacă județul Maramureș va înceta să existe ca unitate administrativ-teritorială distinctă, în urma unui proces de reorganizare administrativ-teritorială”, scrie deputatul PSD într-o postare pe Facebook.

Morar s-a remarcat în octombrie prin strângerea de semnături pe un tabel personal pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan.

Nu a reuşit să strângă decât două semnături; a lui şi a deputatului Voicu Vâşcan.

Ulterior, acesta a apărut la declaraţii în faţa unui pupitru cu sigla AUR ca să anunţe acest demers şi a fost uimit să constate că nu a observat acest aspect.

Tot ce speră acesta este să nu existe repercusiuni în partid din cauza gestului său cu privire la viitorul zonei pe care o reprezintă în Parlamentul României.