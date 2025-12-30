Casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea (AUR) a avut câștig de cauză la Curtea de Apel în procesul deschis împotriva Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Sindicatul salariaților din ANCOM a contestat planul de reorganizare al premierului Ilie Bolojan, pentru care acesta și-a angajat răspunderea în Parlament. Astfel, după decizia Curții de Apel București, mult trâmbițata reorganizare a ANCOM a premierului Ilie Bolojan este blocată.

Practic, instanţa a suspendat actele prin care ANCOM se reorganiza de la 1 ianuarie 2026 până la o decizie pe fond, scriu cei de la snoop.ro.

În reforma pe care o avea în vedere, Bolojan dorea să concedieze şi 90 de persoane pentru care s-au emis preavize și ar fi intrat în vigoare la începutul noului an, dar și retrogradări.

Curtea de Apel Bucureşti a decis marți, 30 decembrie, că reclamanţii (peste 300, conform portalului justiției), „reprezentaţi convenţional prin SCA Piperea şi Asociaţii” și sindicat, au câștigat suspendarea executării până la pronunţarea instanţei de fond a următoarelor decizii emise de Preşedintele ANCOM:

Decizia 678/16.12.2025 prin care se identifică compartimentele şi funcţiile de specialitate, respectiv compartimentele şi funcţiile suport din cadrul ANCOM;

Decizia 679/16.12.2025 prin care se stabileşte şi se aprobă procedura de selecţie a personalului ANCOM în vederea încetării raporturilor de muncă ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare prevăzute de Legea 145/2025;

Decizia 680/16.12.2025 prin care se aprobă reorganizarea ANCOM, respectiv organigrama şi statul de funcţii aplicabile la nivelul ANCOM de la data de 01.01.2026, suspendarea întregii proceduri de reorganizare ANCOM, a termenelor de preaviz şi a deciziilor individuale de concediere ce vor fi emise, ca o consecinţă a suspendării executării deciziilor 678/16.12.2025, 679/16.12.2025, 680/16.12.2025.

Decizia Curții de Apel poate fi atacată cu recurs în 5 zile.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cota suplimentară pentru IMPOZITAREA marilor averi va crește de trei ori. Ce depășește 75.000 la mașină și 500.000 de euro la casă