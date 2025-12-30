Casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea (AUR) a avut câștig de cauză la Curtea de Apel în procesul deschis împotriva Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Sindicatul salariaților din ANCOM a contestat planul de reorganizare al premierului Ilie Bolojan, pentru care acesta și-a angajat răspunderea în Parlament. Astfel, după decizia Curții de Apel București, mult trâmbițata reorganizare a ANCOM a premierului Ilie Bolojan este blocată.
Practic, instanţa a suspendat actele prin care ANCOM se reorganiza de la 1 ianuarie 2026 până la o decizie pe fond, scriu cei de la snoop.ro.
În reforma pe care o avea în vedere, Bolojan dorea să concedieze şi 90 de persoane pentru care s-au emis preavize și ar fi intrat în vigoare la începutul noului an, dar și retrogradări.
Curtea de Apel Bucureşti a decis marți, 30 decembrie, că reclamanţii (peste 300, conform portalului justiției), „reprezentaţi convenţional prin SCA Piperea şi Asociaţii” și sindicat, au câștigat suspendarea executării până la pronunţarea instanţei de fond a următoarelor decizii emise de Preşedintele ANCOM:
Decizia Curții de Apel poate fi atacată cu recurs în 5 zile.
