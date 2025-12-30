Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan are ghinion pe final de an: Curtea de Apel București tocmai i-a blocat o reformă în instanță. Cum a rămas în pom reorganizarea ANCOM

Ilie Bolojan are ghinion pe final de an: Curtea de Apel București tocmai i-a blocat o reformă în instanță. Cum a rămas în pom reorganizarea ANCOM

Luiza Dobrescu
30 dec. 2025, 16:53, Actualitate
Ilie Bolojan are ghinion pe final de an: Curtea de Apel București tocmai i-a blocat o reformă în instanță. Cum a rămas în pom reorganizarea ANCOM

Casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea (AUR) a avut câștig de cauză la Curtea de Apel în procesul deschis împotriva Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.  Sindicatul salariaților din ANCOM a contestat planul de reorganizare al premierului Ilie Bolojan, pentru care acesta și-a angajat răspunderea în Parlament. Astfel, după decizia Curții de Apel București, mult trâmbițata reorganizare a ANCOM a premierului Ilie Bolojan este blocată.

Practic, instanţa a suspendat actele prin care ANCOM se reorganiza de la 1 ianuarie 2026 până la o decizie pe fond, scriu cei de la snoop.ro.

În reforma pe care o avea în vedere, Bolojan dorea să concedieze şi 90 de persoane pentru care s-au emis preavize și ar fi intrat în vigoare la începutul noului an, dar și retrogradări.

Curtea de Apel Bucureşti a decis marți, 30 decembrie, că reclamanţii (peste 300, conform portalului justiției), „reprezentaţi convenţional prin SCA Piperea şi Asociaţii” și sindicat, au câștigat suspendarea executării până la pronunţarea instanţei de fond a următoarelor decizii emise de Preşedintele ANCOM:

  • Decizia 678/16.12.2025 prin care se identifică compartimentele şi funcţiile de specialitate, respectiv compartimentele şi funcţiile suport din cadrul ANCOM;
  • Decizia 679/16.12.2025 prin care se stabileşte şi se aprobă procedura de selecţie a personalului ANCOM în vederea încetării raporturilor de muncă ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare prevăzute de Legea 145/2025;
  • Decizia 680/16.12.2025 prin care se aprobă reorganizarea ANCOM, respectiv organigrama şi statul de funcţii aplicabile la nivelul ANCOM de la data de 01.01.2026, suspendarea întregii proceduri de reorganizare ANCOM, a termenelor de preaviz şi a deciziilor individuale de concediere ce vor fi emise, ca o consecinţă a suspendării executării deciziilor 678/16.12.2025, 679/16.12.2025, 680/16.12.2025.

Decizia Curții de Apel poate fi atacată cu recurs în 5 zile.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cota suplimentară pentru IMPOZITAREA marilor averi va crește de trei ori. Ce depășește 75.000 la mașină și 500.000 de euro la casă

Recomandarea video

Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Cancan.ro
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Adevarul
Destinație populară din Spania, sub amenințarea unui râu subteran toxic. Mercurul „invizibil” ajunge în mare
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Cancan.ro
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Descopera.ro
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Un cercetător a creat vaccinul administrat prin bere

Cele mai noi