Duminică incendiară în Parlament, în cadrul unei premiere istorice: votarea a 4 moțiuni de cenzură în aceeași zi. După ce George Simion a cerut celor 3 partide de opoziție să nu intre în Plen, premierul a luat atitudine.

Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a solicitat colegilor săi din Parlament, în ședința comună a celor două Camere, să respingă moțiunile formulate de opoziție împotriva proiectelor de reformă adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului său. Este vorba de 4 cele moțiuni de cenzură inițiate de Opoziție.

”Clasa politică din România se va împărți, astăzi, între cei care vor să reformeze statul și cei care trag de timp, calculând doar câștiguri electorale. Anii de comunism și tranziția haotică au lăsat urme adânci și nu mai avem timp de pierdut. Trebuie să reașezăm scara valorilor și să ducem România spre modernizare. Avem astăzi pe masă un pachet de reforme. Ele reprezintă pași importanți ai schimbării și, în același timp, o amenințare pentru populism și conspiraționism”, a declarat Ilie Bolojan.

”Nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni de timp Cațavencu”

În aceeași intervenție, șeful Guvernului le-a cerut colegilor săi să nu voteze moțiunile propuse de opoziție.

”Am respect pentru orice opinie, dar unele arată lipsă de logică și înțelegere a interesului țării noastre. De aceea, am o rugăminte pentru colegii din opoziție. Nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni de timp Cațavencu (…). Noi venim aici cu respect și bună-credință și dăm socoteală pentru ceea ce facem”,a mai spus premierul.

Știre în curs de actualizare.