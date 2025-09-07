Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Infantilism politic: Opoziția a depus doar patru Moțiuni de cenzură la cele cinci asumări ale răspunderii

07 sept. 2025, 10:46, Pastila lui Cristoiu
Publicistul Ion Cristoiu a revenit cu un nou jurnal, intitulat: Infantilism politic: Opoziția a depus doar patru Moțiuni de cenzură la cele cinci asumări ale răspunderii”.

Azi, duminică, se dezbat cele patru Moțiuni de cenzură depuse de Opoziție la cele cinci asumări ale Guvernului, vă reamintesc că, pentru a evita, așa susține Guvernul, o cădere a întregului Pachet la CCR, Guvernul Ilie Bolojan a avut inițiativa de a împărți Pachetul 2, care urmează Pachetului 1, care e predecesor Pachetului 3, și pachetului 4,5,6, pentru că vom trăi din Pachete, și le-a împărțit în cinci pachețele”, își începe scriitorul jurnalul.

„Având în vedere că sunt cinci asumări ale răspunderii, care e o premieră post-decembristă, una a Guvernului Boc din 2009, un Guvern sprijinit însă și de PSD, la vremea respectivă, ca și Guvernul de acum, de câte ori este un Guvern catastrofal, din el trebuia să facă parte și PSD. Așadar, Guvernul Boc, în 15 septembrie 2009 și-a asumat pe trei pachețele și acesta este pe cinci. Fiind vorba de cinci asumări, normal ne așteptam să fie cinci Moțiuni de cenzură, însă Opoziția a depus numai patru, pentru că a zis că nu protestează împotriva legii privind pensionarea magistraților, care este un tembelism, pentru că și această asumare pe Legea Magistraților trebuia să aibă Moțiune de cenzură, pentru că, chiar dacă ineficiente, Moțiunile de cenzură dau un semnal al poziției, al Opoziției față de legile propuse și impuse de Guvern.

AUR care reprezintă matusalemicul Opoziției, a susținut că nu depune Moțiune de cenzură la această asumare, la Legea privind pensiile magistraților, deoarece e de acord cu această Lege. Mie mi se pare, nu o prostie, un tembelsim, că prostia e o chestier duioasă, tembelismul e o chestie tembelă. Și Legea privind asumarea răspunderii la Legea magistraților trebuia contestată prin Moțiune de cenzură. O Moțiune de cenzură în cazul asumării răspunderii, teoretic, poate să ducă, dacă moțiunea trece, la căderea Guvernului, deci, în cazul de față Guvernul ar putea să cadă de patru ori, sau, dacă Moțiunea de cenzură este respinsă prin vot de Parlament, atunci Guvernul rămâne, dar trece Legea. Deci, în cazul Legii Magistraților, Opoziția trebuia să depună și aici Moțiune de cenzură, pentru a arăta că nu e de acord cu felul în care este făcută Legea. De aceea, Lege a și ajuns la Curte, pentru că, nemaifiind depuse Moțiuni de cenzură, se consideră trecută.

Sigur, astăzi e duminică, e weekend, și, în general, presa nu lucrează în weekend pentru că ea merge la munte, la mare. Așa, cu forțele firave, pipernicite, presa a titrat: Zi de foc, patru Moțiuni de cenzură. Aceste patru Moțiuni de cenzură nu fac nici cât un sfert de Moțiune de cenzură depusă de o Opoziție cu putere în Parlament. Opoziția nu are nicio putere, aceste Moțiuni vor fi respinse, pentru că acest Guvern este sprijinit de PSD, principalul responsabil, repet, pentru dezastrul acestor măsuri de austeritate. Pentru că, din nevoia de friptură, partidul sprijină acest Guvern Userist, pentru că Ilie Bolojan este un userist, deci, în consecință, aceste Moțiuni de cenzură vor pica, dar rămâne acea prostie de a nu depune Moțiune de cenzură în cazul Legii privind pensionarea magistraților”, mai completează scriitorul. 

