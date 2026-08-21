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Ce desert preferat are David Popovici. „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”

Ce desert preferat are David Popovici. „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu...”
Ce desert preferat are David Popovici / Sursa FOTO: Mediafax
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David Popovici s-a întors în România de la Paris, acolo unde a câștigat medaliile de aur în probele de 100 și 200 de metri liber la Campionatul European de natație. Acum, după o competiție atât de extenuantă, sportivul spune că abia așteaptă să se relaxeze așa cum își dorește, scrie PROSPORT.

Pentru că va intra în vacanță, Popovici anunță că face o excepție și de la regimul alimentar strict pe care și l-a impus.

David Popovici i-a spus, deja, bunicii ce dorește

În acest sens, campionul la înot a avut un mesaj pentru bunica sa, care îi pregătește desertul preferat.

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După câteva luni în care s-a antrenat ca un spartan pentru a fi în formă la „europene”, românul se relaxează după bunul plac. A obținut două medalii de aur la competiția de la Paris, în probele de 100 și 200 de metri liber, și își permite să „trișeze” puțin în privința regimului alimentar. De aceea, Popovici spune că nu se va da în lături în această perioadă nici de la desertul preferat.

„Obiectivul meu principal, de astăzi încolo, pentru o vreme, e să mă relaxez. Să mă culc și să mă trezesc la cât vreau, fără alarmă. Apropo, mamaie, dacă te uiți, te rog să mă aștepți acasă cu pandișpan cu vișine!”, a spus David Popovici.

În ceea ce privește vacanța, ProSport scrie că David Popovici va sta mai mult în țară, călătorind prin locuri pe care nu le cunoaște.

„Am niște planuri, dar cred că vacanța asta stau mai mult prin țară, în jurul României. Am călătorit mult anii trecuți și vreau să mă reconectez. Simt că nu am văzut suficient din România. O să merg mult cu mașina, asta mă pasionează, poate cu motocicleta. O să explorez România, Europa, prin împrejurimi”, a mai spus David Popovici la revenirea de la Campionatele Europene.

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