Ilie Bolojan, un ultim omagiu pentru Preafericitul Lucian Cardinal Mureşan, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică

Premierul Ilie Bolojan se află, sâmbătă la Blaj, unde este depus trupul neînsufleţit al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Funeraliile cardinalului vor avea loc luni, la ceremonii urmând să participe preşedintele Nicuşor Dan, preia news.ro. La ceremonie şi-a anunţat prezenţa preşedintele Nicuşor Dan.

Prim-ministrul Ilie Bolojan se află, sâmbătă, în judeţul Alba, la Blaj, unde este depus trupul neînsufleţit al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România, decedat săptămâna aceasta, joi, şi care va fi înmormântat luni.

„Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea şi pentru viaţa Cardinalului Mureşan, Dumnezeu să-l odihnească, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru ţara noastră şi din respect pentru comunitatea greco-catolică din România”, a afirmat primul ministru, sâmbătă, la Blaj.

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a anunţat joi, că Arhiepiscopul a încetat din viaţă la ora 13:20. Acesta va fi înmormântat luni, 29 septembrie, slujba înmormântării urmând a avea loc, de la ora 11:00, în Catedrala Sfânta Treime din Blaj, după cum a anunţat biroul de presă al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş.

