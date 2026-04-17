Imagini inedite cu o vidră la Focșani. În ce loc a fost surprinsă aceasta

Imagini inedite cu o vidră. Aceasta a fost surprinsă de către cei de la Stația de Epurare Focșani, chiar în apropierea lagunei. De altfel, vidra este unul dintre cei mai exigenți „inspectori” de mediu, iar prezența ei nu este deloc întâmplătoare, căci ea alege doar apele curate și cu un ecosistem sănătos, scrie Monitorul de Vrancea.

Apariția vidrei este un aspect foarte important, fiind un indicator de puritate al apei epurate la Focșani. Laguna Stației de Epurare este o etapă terțiară în tratarea apelor uzate, oferind condiții optime de viață chiar și pentru speciile cele mai pretențioase.

Iar cifrele vorbesc: nivelul de amoniu la ieșirea din stație este de 78 de ori mai mic decât limita legală.

Autorul recomandă:

O grupare românească din Anglia ar schilodi cățeluși pentru banii de asigurare. Câștigă și 3.000 de lire pentru fiecare animal cu picioarele rupte