Prima pagină » EXCLUSIV » O grupare românească din Anglia ar schilodi cățeluși pentru banii de asigurare. Câștigă și 3.000 de lire pentru fiecare animal cu picioarele rupte

O grupare românească din Anglia ar schilodi cățeluși pentru banii de asigurare. Câștigă și 3.000 de lire pentru fiecare animal cu picioarele rupte

Andrei Dumitrescu
O grupare românească din Anglia ar schilodi cățeluși pentru banii de asigurare. Câștigă și 3.000 de lire pentru fiecare animal cu picioarele rupte

O grupare românească stabilită în Marea Britanie și-ar fi pus pe picioare o adevărată afacere din încasarea asigurărilor pentru animalele de companie. Totodată, aceștia ar fi în strânse legături cu fratele unuia dintre hoții care, în anul 2009, au furat mașina lui Gigi Becali.

Ani la rând, unii dintre românii stabiliți în Anglia au învățat să trăiască de pe urma beneficiilor acordate de autoritățile britanice. Astfel, mulți au încasat bani pentru studii pe care le-au urmat online, în timp ce alții, printre altele, au beneficiat de diverse ajutoare.

Mecanismul escrocheriei barbare

Surse din interiorul comunității românești din Coventry au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că o grupare originară din Ploiești ar fi pus pe picioare, în secret, o adevărată afacere care se bazează pe încasarea asigurărilor medicale pentru animalele de companie.

Sursele citate au afirmat că persoanele în cauză achiziționează cățeluși din rasa bichon pe care îi asigură contra unor sume lunare de 10-15 lire sterline.

Apoi, cu o cruzime greu de imaginat, stăpânii rup picioarele câinilor pentru a încasa, de la companiile de asigurări, între 2.000 și 3.000 de lire.

Ploieștenii ar avea relații strânse cu oamenii lui Sandu Geamănu

Sursele Gândul au precizat că liderii clanului din Ploiești ar fi apropiați ai unui cunoscut interlop român, cunoscut sub numele de Gaganu.

Acesta din urmă este fratele lui Tinel Nicolae, condamnat în trecut la 11 ani de închisoare după ce, în 2009, împreună cu alți doi bărbați, a fost implicat în furtul mașinii lui Gigi Becali, jaf orchestrat de temutul lider al lumii interlope bucureștene Alexandru Ilie, zis Sandu Geamănu.

Pe lângă anii de închisoare, Tinel a fost condamnat să-i achite lui Becali inclusiv daune morale în valoare de 3.000 de lei.

Gaganu ar fi părăsit România și s-ar fi mutat la Coventry, unde ar avea o afacere chiar în domeniul auto. Acesta ar deține o vopsitorie de mașini, însă, ocazional, s-ar implica și în diferite conflicte violente, pentru care ar avea susținerea grupării din Ploiești.

