31 dec. 2025, 16:50, Actualitate
Impozitele auto se majorează, din 2026. Pentru ce mașini vor plăti românii o taxă fixă de 40 de lei/an
FOTO - Caracter ilustrativ: colaj Shutterstock

Impozitele auto se majorează anul viitor şi se introduce un impozit fix de 40 de lei chiar și pentru maşinile electrice, scutite total până acum, conform Codului Fiscal.

Pentru mijloacele de transport înmatriculate, impozitul se majorează cu 5% până la 146% (în funcţie de norma de poluare, inclusiv pentru cele hibride), din 2026.

În cazul mijloacelor de transport hibride cu emisii CO2 mai mici sau egale cu 50g/km, impozitul se reduce cu 30% conform deciziei consiliilor locale, conform OUG nr. 78/2025, arată compania de consultanţă PwC, într-un material publicat pe site-ul propriu, citat de Agerpres.

Sursa FOTO – caracter ilustrativ: Shutterstock

Potrivit companiei, valoarea impozitului pe metru pătrat pentru clădirile rezidenţiale ale persoanelor fizice va creşte cu aproximativ 170% la fel ca şi valoarea impozitului pe metru pătrat pentru terenuri intravilane fără construcţii şi extravilane.

Se introduc scutiri pentru clădirile noi din proiecte investiţionale în industria prelucrătoare/depozitare/logistică (scutire este acordată pentru o perioadă de doi ani calculată de la momentul recepţiei construcţiei, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc recepţia).

Se elimină reducerea impozitului pe anumite clădiri

Tot din 2026, se elimină alineatul care oferea o reducere de 50% a impozitului pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice, care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic.

Cota impozitului pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice nu poate fi mai mică decât cea stabilită pentru anul 2025.

