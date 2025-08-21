Prima pagină » Actualitate » Impozitele pentru locuinţe vor MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele

Impozitele pentru locuinţe vor MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele

21 aug. 2025, 23:16, Actualitate
Impozitele pentru locuinţe vor MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele
FOTO - Caracter ilustrativ

Impozitul pe locuinţe creşte cu până la 70%, de la 1 ianuarie 2026, măsură ce va fi inclusă în al doilea pachet de austeritate. Astfel, vor fi afectați aproximativ de 10 milioane de proprietari. români. De exemplu, cine a plătit anul acesta un impozit de 300 de lei, pentru un apartament cu două camere în Capitală, anul viitor va achita 500 de lei.

La Braşov, în functie de zonă, majorarea va fi cuprinsă între 100 si 300 de lei, potrivit observatornews.ro.

„Dacă la un aparatament în zona A, de 2 camere, costa 290 de lei, probabil că o creştere de 70% duce la 490 de lei. La un apartament cu 3 camere în zona A, impozitul era 390 de lei, o creştere de 70% ar fi undeva la 670 de lei”, a declarat Marian Voinescu, director Direcția Fiscală Brașov.

Contribuabilii nu sunt încântați, în special pensionarii:

  • „Normal că mă afectează. Şi aşa sunt pensiile cum sunt şi avem o vârstă, ne trebuie medicamente, ne trebuie mâncare, ne trebuie întreţinere, ne trebuie de toate şi nouă. Plătesc în jur de 600-700 lei pentru locuinţă, parcare şi masină, cu toate că soţul are un handicap”, a spus o pensionară.
  • „Am mai fost de sacrificiu în multe rânduri şi cred că ne-a ajuns. Am plătit 1.200 acum şi dacă punem 70%, sunt si pensionar…”, a relatat un domn.
  • „Ar fi cazul să se gândească şi la cei care sunt mai necăjiţi, cum ar fi pensionarii în primul rând. Deocamdată eu stau într-o garsonieră şi nu e chiar mult, dar oricum ar fi prea mult şi aşa dacă se măreşte”, a spus o pensionară.

Guvernul speră că majorarea impozitului pe locuinţe va ajuta primăriile să adune mai mulţi bani la bugetele locale, însă – conform datelor de la Finanţe – în multe cazuri, edilii evită să mărească aceste taxe, mai ales în localităţile mici.

În consecinţă, primarii pun presiune pe Guvern şi cer bani de la bugetul central – un model care, potrivit premierului Ilie Bolojan, nu mai poate fi suportat.

„Nimeni nu e fericit să plătească mai mult, fie că vorbim de prețuri mai mari, de taxe, impozite de orice fel majorate. Ceea ce ne dorim foarte tare este ca aceste sume sau mare parte din aceste sume să rămână la nivel local, pentru că până la urmă aceste sume sunt colectate de la cetățeni”, a declarat Petrica Pațilea, purtător de cuvânt Primăria Galați.

Surse politice precizează că Guvernul ar putea amâna până în 2027 impozitarea locuinţelor la valoarea de piaţă – o obligaţie asumată în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Motivul ar fi acela că, deocamdată, nu există un sistem informatic care să poată calcula valoarea de piaţă a caselor în fiecare oras şi comună din tară.

Citește și

FINANCIAR Ministerul Energiei a anunțat cum vrea să REDUCĂ facturile cu 25%. Ce rol va avea intervalul orar de consum
23:00
Ministerul Energiei a anunțat cum vrea să REDUCĂ facturile cu 25%. Ce rol va avea intervalul orar de consum
POLITICĂ Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, a anunțat că vrea să protesteze față de el și a spus și motivele. „MITING împotriva propriei persoane”
22:00
Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, a anunțat că vrea să protesteze față de el și a spus și motivele. „MITING împotriva propriei persoane”
JUSTIȚIE MOTIVAREA sentinței în cazul Vlad Pascu. De ce nu a fost judecat pentru omor calificat, fiind acuzat de ucidere din culpă
21:15
MOTIVAREA sentinței în cazul Vlad Pascu. De ce nu a fost judecat pentru omor calificat, fiind acuzat de ucidere din culpă
TRAGEDIE O parașutistă a MURIT după ce a căzut în gol de la aproape 5.000 de metri. Motivele pentru care polițiștii cred că este vorba de o sinucidere
20:05
O parașutistă a MURIT după ce a căzut în gol de la aproape 5.000 de metri. Motivele pentru care polițiștii cred că este vorba de o sinucidere
VIDEO Bolojan nu și-a pus problema să DEMISIONEZE, chiar dacă stă cu „mandatul pe masă”
19:42
Bolojan nu și-a pus problema să DEMISIONEZE, chiar dacă stă cu „mandatul pe masă”
JUSTIȚIE Florian Coldea a ieșit la ATAC. Îl acuză pe șeful DNA, Marius Voineag, că vrea să îi transforme dosarul într-un trofeu și un scut
19:15
Florian Coldea a ieșit la ATAC. Îl acuză pe șeful DNA, Marius Voineag, că vrea să îi transforme dosarul într-un trofeu și un scut
Mediafax
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Click
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
O femeie din Craiova a fost ucisă cu sânge rece de propriul soț! Acesta a înjunghiat-o în fața fiicei lor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Un prieten dezvăluie totul: Ne-a turnat. Nu era cu toate țiglele pe casă
Evz.ro
Legenda străjerului magic din Țara Lăpușului, locul de aur al României
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cercetătorii au creat cea mai sintetică formă de viață de pe Pământ
HOROSCOP Cele 5 ZODII care acum au unele probleme financiare, dar astrele le-au pregătit deja altceva. Acești nativi sunt născuți să fie bogați
23:31
Cele 5 ZODII care acum au unele probleme financiare, dar astrele le-au pregătit deja altceva. Acești nativi sunt născuți să fie bogați
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nimeni din AMERICA nu ar fi sprijinit o Ucraină care atacă”
23:30
Ion Cristoiu: „Nimeni din AMERICA nu ar fi sprijinit o Ucraină care atacă”
EDUCAȚIE Daniel David: Măsurile nu sunt de reformă, sunt măsuri de criză/ Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele două miliarde de lei
23:18
Daniel David: Măsurile nu sunt de reformă, sunt măsuri de criză/ Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele două miliarde de lei
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Eu mă așteptam ca Ucraina să treacă la reconstrucție după obținerea păcii, nu la REÎNARMARE”
23:00
Ion Cristoiu: „Eu mă așteptam ca Ucraina să treacă la reconstrucție după obținerea păcii, nu la REÎNARMARE”
VIDEO Ion Cristoiu: „Singura salvare a României este să vină un alt premier, neîncruntat”
22:59
Ion Cristoiu: „Singura salvare a României este să vină un alt premier, neîncruntat”
BIOLOGIE Motivul pentru care PISICILE nu pot trăi fără carne animală și sunt mai pretențioase la mâncare spre deosebire de câini
22:40
Motivul pentru care PISICILE nu pot trăi fără carne animală și sunt mai pretențioase la mâncare spre deosebire de câini