Dominic Fritz sparge la Timișoara sume monstru pentru decoruri de Paște. Un ou stradal sare de 500 de euro. În opoziție, USR critica decorurile festive și ONG-urile #rezist porneau petiții

Bianca Dogaru
În timp ce românii sunt sfătuiți să strângă cureaua, Primăria Timișoara, condusă de Dominic Fritz, face achiziții record pentru decorațiunile de Paște. Municipalitatea a plătit aproape 20.000 de euro pentru 36 de „ouă cu picioare”, adică peste 500 de euro pentru fiecare bucată. Paradoxal, actuala administrație USR este aceeași care, în trecut, critica dur „opulența” și „iepurii giganți”  din București.

Factură de lux pentru ouăle de Paște

Târgul de Paște din Timișoara și-a deschis oficial porțile vineri, 27 martie, și este la cea de-a 17-a ediție. Diferența față de anii trecuți însă, este făcută de noile decorațiuni pascale, pentru care Dominic Fritz nu s-a zgârcit deloc.

Potrivit presei locale, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a cumpărat de la o firmă privată 36 de „piedestale cu ou decorativ”. Suma totală de plată este de 99.216 lei, ceea ce înseamnă că un singur element decorativ costă 2.756 de lei (aproximativ 550 de euro).

Fiecare obiect are un cadru de metal și un ou din spumă cu o înălțime de doar 60 de centimetri. Dar risipa nu se oprește aici. Primăria a mai achiziționat și un „cofraj de ouă decorativ” pe care scrie „pui de bănățean”. Pentru acest element vizual, din bugetul orașului au plecat alți 37.000 de lei, adică aproape 7.400 de euro.

De la critici la „iepurașii lui Firea”, la propriile ouă scumpe

Situația de la Timișoara amintește de scandalurile din 2017, când USR și asociațiile civice atacau dur modul în care Gabriela Firea cheltuia banii bucureștenilor. La acea vreme, primarul Capitalei inaugura un târg de Paște cu luminițe de 176.000 de euro și iepuri giganți de plastic. Firea era acuzată de USR de „exces de zel” și „kitsch administrativ”, dar și de faptul că vopsea clădiri istorice în roz și galben fără autorizație.

Sursa foto: Republica

Petiția Funky Citizens pe care USR a uitat-o

Chiar și cei de la Funky Citizens, ONG apropiat de USR, au lansat o petiție dură prin care îi cereau primarului Firea să nu mai arunce banii bucureștenilor pe „luminițe”.

Activiștii i-au bătut obrazul Gabrielei Firea și au explicat că Bucureștiul are spitale degradate, școli fără autorizație și un trafic sufocant. Ei au susținut că bugetul local trebuie folosit pentru problemele reale ale oamenilor, nu pentru decorațiuni pascale.

Petiție Funky Citizens

ONG-ul a atras atenția că Sărbătoarea Pascală însemană decență și grijă pentru cei săraci, nu spectacole scumpe pe străzi.

„Credem că această sărbătoare poate fi marcată prin decență și smerenie, mai ales în condițiile în care, prin însăși esența sa, ar trebui să ne facă să ne gândim mai ales la cei mai nevoiași dintre noi,” se arată în petiția organizației. 

Dominic Fritz, însă, pare să fi uitat complet lecțiile de „decență și smerenie” pe care USR-ul le preda opoziției în urmă cu câțiva ani. După ce partidul său a criticat vehement achizițiile „opulente” făcute de foștii edili, se pare că primarul Timișoarei a ajuns el însuși să dea bani grei pe decorațiuni de lux.

