Bolovani de aproape 100.000 de lei, „plantați” pe spațiile verzi din Timișoara. Soluția Primăriei lui Dominic Fritz stârnește revoltă

Spațiile verzi din Timișoara au început să fie ocupate, treptat, de bolovani montați de administrația locală, într-o încercare de a opri parcările ilegale. Măsura a atras deja critici din partea locuitorilor, care o consideră mai degrabă o improvizație decât o soluție urbană coerentă, relatează Știripesurse.

Achiziție „la limită”: aproape 100.000 de lei, fără licitație

Primăria Timișoara, prin Societatea Drumuri Municipale, a cumpărat bolovani în valoare de puțin sub 100.000 de lei, pragul maxim pentru atribuiri directe. Contractul a fost acordat firmei Sylc Con Trans din Arad, companie care a mai lucrat cu municipalitatea și în perioada fostului edil Nicolae Robu.

În total, au fost achiziționate circa 4.500 de tone de piatră, ce urmează să fie amplasate în 53 de puncte din oraș.

Măsura a generat nemulțumiri atât în rândul șoferilor, cât și al pietonilor. Oamenii reclamă că spațiile verzi au fost transformate în suprafețe pline de bolovani și noroi, fără un impact real asupra parcărilor ilegale. În unele cazuri, bolovanii ar fi fost mutați, iar mașinile continuă să fie parcate în aceleași zone.

Explicația Primăriei

Reprezentanții administrației locale susțin că soluția a fost adoptată după ce alte metode, precum montarea de stâlpișori, nu au dat rezultate și au generat costuri suplimentare. Autoritățile mai spun că măsura a fost cerută inclusiv de cetățeni și că amplasarea bolovanilor este una provizorie, urmând să fie ajustată în timp.

„Montarea de bolovani este o soluție care protejează atât spațiul pietonal, cât și zonele verzi, acolo unde alte măsuri au eșuat. În ultimii ani au fost montați stâlpișori, însă aceștia au fost loviți sau călcați, iar înlocuirea lor constantă înseamnă costuri suplimentare din bani publici. De asemenea, au existat solicitări din partea cetățenilor, de pe străzi precum Musicescu, Drubeta, Mangiuca sau Liniștei, pentru astfel de măsuri. S-a intervenit deja pe mai multe străzi, iar amplasamentele sunt provizorii și vor fi ajustate în funcție de necesități, inclusiv pentru plantări de arbori sau amenajări de spații verzi”.

