Cum se degradează Timișoara lui Dominic Fritz de la o zi la alta. Piața Victoriei, simbolul Revoluției, arată mai rău ca în ’89. Imagini incredibile surprinse de reporterii Gândul

Cu excepția câtorva clădiri istorice din centrul orașului Timișoara, care oricum au fost refăcute în mandate anterioare, orașul din vestul României pare lăsat în voia sorții. Municipiul condus de președintele USR, Dominic Fritz, se degradează de la o zi la alta. Piața Victoriei, de exemplu, locul în care pe 20 decembrie 1989 a avut loc prima mare manifestație a Revoluției, arată deplorabil, cu stâlpi rupți, iar pasajele au devenit toalete de ocazie.

Deși este primar de 6 ani, fiind la al doilea mandat, Dominic Fritz, președinte al USR, nu a reușit să facă mare lucru în Timișoara.

Orașul de pe Bega arată deplorabil în anumite locuri și seamănă izbitor de mult cu Bucureștiul lui Nicușor Dan: plin de mizerie, trotuare crăpate și stâlpi ruginiți.

Zona Gării de Nord din Timișoara se prezintă deplorabil

Dacă sunteți turist în Timișoara, evitați zona Gării de Nord. Chiar în fața terminalului, pe Bulevardul Republicii, este plin de excremente de la porumbei, care nu au mai fost curățate de săptămâni întregi.

Coșurile de gunoi sunt degradate, pe jos este plin de mucuri de țigară, iar asfaltul este îmbibat cu un lichid respingător.

De altfel, pe majoritatea străzilor se poate observa degradarea, cu borduri sparte, iar cablurile atârnă pe stâlpi, la fel ca în multe zone din București.

Piața Unirii spală rușinea…

Cu excepția Pieței Unirii, care a fost refăcută în alte mandate ale administrației locale, și care arată spectaculos, puține sunt locurile din centrul orașului care se prezintă onorabil.

În fosta piață a Operei, în prezent Piața Victoriei, degradarea este la ea acasă. Așa cum se poate vedea din imaginile surprinse de reporterii Gândul, atmosfera este una dezolantă, cu stâlpi rupți și dale sparte, iar celebrele pasaje din piață sunt presărate cu… fecale.

Cu toate acestea, centrul Timișoarei rămâne unul ofertant în ceea ce privește terasele, iar mâncarea de calitate nu este greu de găsit.

Centrul orașului este plin de persoane care agasează trecătorii

Cea mai căutată este înghețata artizanală pentru care turiștii (îndeosebi italieni) și timișorenii fac cozi uriașe, mai ales în weekend.

Totuși, centrul este plin de persoane din categorii defavorizate, care agasează turiștii ce stau la mese. De exemplu, în aproximativ 30 de minute, cât au băut o cafea pe una dintre străduțele din centrul orașului, reporterii Gândul nu au observat vreun echipaj de la Poliția Locală.

În schimb, în tot acest timp, la masă au dat târcoale mai multe persoane, fie care cereau bani sau mâncare, fie încercau să „vâneze” obiectele de valoare de pe mese…

RECOMANDAREA AUTORULUI: