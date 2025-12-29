În atenția șoferilor români. Țara europeană în care depășirea vitezei legale cu peste 50km/h este înfrațiune

Pe lângă sancțiunile financiare și penale, faptele vor fi consemnate în cazierul judiciar, cu potențiale efecte asupra vieții civile ale șoferilor, scrie Agerpres.

Anterior, încălcarea semnificativă a limitei de viteză se sancționa doar cu amenzi de până la 1.500 de euro și pierderea a șase puncte de pe permis, infracțiunea fiind aplicată doar în caz de recidivă.

Autoritățile au subliniat că această măsură este necesară pentru a adapta sancțiunile la gravitatea și frecvența în creștere a abaterilor.

Datele oficiale arată că în 2024 au fost înregistrate în Franța 63.217 cazuri de depășire a vitezei cu peste 50 km/h, ceea ce reprezintă o creștere de 69% față de 2017.

Viteza excesivă rămâne a doua cauză principală a accidentelor rutiere mortale, fiind responsabilă pentru 3.190 de decese în 2024.