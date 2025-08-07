În atenția turiștilor români. RECHINI de mari dimensiuni filmați în zona costieră a Turciei, Bodrum și Alania!

În atenția turiștilor români, cazurile aparițiilor rechinilor de mari dimensiuni în aproprierea plajelor Mediteranei din zona stațiunilor turcești preferate s-au înmulțit. Din imagini se distinge ditamai prădătorul vânând în zona costieră. Autoritățile nu au comunicat specia, doar au tras un semnal de alarmă.

Alarmă pe litoralul turcesc, într-o stațiune frecventată și de români. Zeci de turiști au fost forțați să iasă din apă în Bodrum, după ce salvamarii au observat mai mulți rechin în apropiere de țărm. După câteva ore, oamenii au primit permisiunea să revină în mare. Este al doilea incident de acest gen în această vară în Turcia, după ce prădătorii au fost văzuți în apă și în stațiunea Alania.

