Prima pagină » Actualitate » În atenția turiștilor români. RECHINI de mari dimensiuni filmați în zona costieră a Turciei, Bodrum și Alania!

În atenția turiștilor români. RECHINI de mari dimensiuni filmați în zona costieră a Turciei, Bodrum și Alania!

Rene Pârșan
07 aug. 2025, 20:19, Actualitate
În atenția turiștilor români. RECHINI de mari dimensiuni filmați în zona costieră a Turciei, Bodrum și Alania!

În atenția turiștilor români, cazurile aparițiilor rechinilor de mari dimensiuni în aproprierea plajelor Mediteranei din zona stațiunilor turcești preferate s-au înmulțit. Din imagini se distinge ditamai prădătorul vânând în zona costieră. Autoritățile nu au comunicat specia, doar au tras un semnal de alarmă.

Alarmă pe litoralul turcesc, într-o stațiune frecventată și de români.  Zeci de turiști au fost forțați să iasă din apă în Bodrum, după ce salvamarii au observat mai mulți rechin în apropiere de țărm. După câteva ore, oamenii au primit permisiunea să revină în mare. Este al doilea incident de acest gen în această vară în Turcia, după ce prădătorii au fost văzuți în apă și în stațiunea Alania.

Recomandarea autorului: Apariție neobișnuită în portul Constanța. Un RECHIN a fost filmat înotând foarte aproape de mal

Mediafax
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere
Digi24
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
Cum arată vila de protocol în care va locui Traian Băsescu? Locuința se află aproape de fostul sediu PDL
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
observatornews.ro
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Mihaela Rădulescu, video emoționant cu Felix Baumgartner, la 3 săptămâni de la moartea regretatului parașutist: „L-am făcut cel mai fericit...”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacă a expirat permisul de 10 ani, trebuie să repeți școala de șoferi?
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Capital.ro
Liviu Dragnea, furios. S-a declanșat scandalul după moartea lui Ion Iliescu: N-au vrut, n-au putut…
Evz.ro
Ion Iliescu, mesaj - testament pentru Nicușor Dan. Ce a făcut președintele, în ziua înmormântării fostului șef de stat
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
Felix Baumgartner, într-o ipostază rară! Imaginile postate de Mihaela Rădulescu la o săptămână de la înmormântarea sportivului: ”Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Ce au aflat cercetătorii după ce au readus la viață genomul gripei spaniole?
VIDEO Netanyahu vrea controlul total asupra FÂȘIEI GAZA /Liderul israelian intenționează să transfere puterea unei „guvernări civile”
21:05
Netanyahu vrea controlul total asupra FÂȘIEI GAZA /Liderul israelian intenționează să transfere puterea unei „guvernări civile”
EXTERNE Premierul Cambodgiei l-a nominalizat pe TRUMP la Premiul Nobel pentru Pace/ Intervenția președintelui SUA „a fost vitală” în evitarea conflictului
21:02
Premierul Cambodgiei l-a nominalizat pe TRUMP la Premiul Nobel pentru Pace/ Intervenția președintelui SUA „a fost vitală” în evitarea conflictului
EXTERNE Președintele Braziliei nu își propune să discute cu Trump despre TAXELE vamale/ „Nu există încă o coordonare în cadrul BRICS, dar va exista”
19:40
Președintele Braziliei nu își propune să discute cu Trump despre TAXELE vamale/ „Nu există încă o coordonare în cadrul BRICS, dar va exista”
VIDEO Analistul Ștefan Popescu: „Ilie Bolojan a făcut o figură frumoasă (la funerariile lui Ion Iliescu)”
19:24
Analistul Ștefan Popescu: „Ilie Bolojan a făcut o figură frumoasă (la funerariile lui Ion Iliescu)”
EXTERNE Procuratura Republicii Moldova detaliază stadiul procedurii de EXTRĂDARE a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă. Ce pași mai trebuie făcuți
19:19
Procuratura Republicii Moldova detaliază stadiul procedurii de EXTRĂDARE a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă. Ce pași mai trebuie făcuți
HOROSCOP ZODIACUL chinezesc de vineri, 8 august 2025. Este o zi solicitantă pentru Bivoli ș una plină de surprize pentru Oaie, iar Tigrul va fi dezamăgit
19:17
ZODIACUL chinezesc de vineri, 8 august 2025. Este o zi solicitantă pentru Bivoli ș una plină de surprize pentru Oaie, iar Tigrul va fi dezamăgit