În clasă ca pe maidan. Un profesor din Târgoviște a fost snopit în bătaie de un elev chiar la catedră. Dascălul a ajuns la spital

Un profesor din Târgoviște a fost bătut de un elev, chiar în timpul unei ore. Adolescentul l-ar fi lovit până când dascălul a căzut la pământ. Scenele halucinante au avut loc într-un liceu din oraș. Dascălul a ajuns la spital. Se pare că totul a pornit de la un schimb de replici cu o zi înainte, pe holul instituției.

Totul s-a întâmplat la Liceul de Transporturi Auto din Târgoviște. Elevul de clasa a IX-a ar fi intrat peste profesor la o oră și l-ar fi lovit. Din impact, aceasta și-ar fi pierdut cunoștința. Profesorul nu îi preda la clasă elevului, ci la o clasa de a XI-a în acel moment și nici nu era dascălul lui. Cu o zi înainte, spun surse, cei doi s-ar fi întâlnit pe holul școlii și profesorul i-ar fi cerut elevul să se dea la o parte pentru a-i face loc.

« Un tânăr, de 15 ani, a fost reținut pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore. Acesta este cercetat în cadrul unui dosar penal întocmit pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cercetările au arătat faptul că, la data de 7 octombrie, în jurul orei 13:30, suspectul, în timp ce se afla în incinta unei unități de învățământ din municipiul Târgoviște, ar fi intrat într-o sală de clasă, unde se desfășura o oră de curs susținută de un profesor, în vârstă de 72 de ani, iar pe fondul unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe acesta » precizează IPJ Dâmbovița.

Bărbatul de 72 de ani a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Pe parcursul zilei de astăzi, tânărul va fi prezentat magistraților în vederea dispunerii unei măsuri preventive. Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorilor.

