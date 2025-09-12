Două eleve din Tulcea, filmate în timp ce se BAT lângă liceu. Colegii au încurajat violențele

Scene șocante la Tulcea, unde două eleve de la Colegiul Național „Grigore Moisil” au fost surprinse în timp ce se agresează fizic și verbal, în timp ce alți colegi asistă pasivi și chiar le încurajează.

În imagini se vede cum cele două fete se îmbrâncesc și se lovesc cu palmele, în timp ce restul elevilor din jur nu doar că nu intervin, dar le și încurajează să continue bătaia. Limbajul folosit de minori este extrem de vulgar, iar atmosfera generală seamănă mai mult cu o „arenă” în care violența este tratată ca un spectacol.

