În timp ce alții doar filmau și făceau poze, Ioan, un român din Italia, a salvat un bărbat și pe fiica nevăzătoare a acestuia dintr-o mașină înghițită de ape

Un român a devenit erou în Italia, după ce a salvat, împreună cu un coleg albanez, o fată nevăzătoare și pe tatăl ei, dintr-o mașină scufundată în apă. În vreme ce alții doar filmau, Ioan Bogato a sărit fără ezitare în mijlocul puhoaielor, pentru a-i scoate pe cei doi și a-i aduce în siguranță la mal, scrie La Nazione.

Acest incident s-a întâmplat în pasajul subteran de pe Via Longobarda, în timpul unor ploi torențiale care au provocat inundații în întreaga zonă. O fată nevăzătoare și tatăl acesteia erau pe punctul de a se îneca, după ce mașina în care se aflau a fost complet înghițită de apă. În vreme ce martorii filmau sau priveau, doi mecanici, pe nume, Ioan Bogato, de 40 de ani, și partenerul său albanez, Ardi Mulaj, de 33 de ani, au sărit în apă fără ezitare și i-au salvat.

„Am auzit voci strigând după ajutor„, a povestit Ioan, „iar eu și partenerul meu am ieșit din garajul service-ului, pe care îl administrăm. Am văzut o mașină complet scufundată în apă. Oamenii făceau poze și filmau, dar nimeni nu sărea pentru că apa era murdară și plină de noroi. Ce faci, lași două vieți să moară?”

Pe ei nu i-a interesat pericolul nicio clipă, ci doar să-i salveze pe cei doi. Era în jurul orei 8:30 dimineața. Pasajul era complet inundat și nu exista niciun semn care să avertizeze șoferii.

Ioan Bogato a fost martor atunci când mașina a intrat în apă:

„Șoferul mi-a spus că mergea la spital și era grăbit. A încercat să dea cu spatele, dar mașina deja plutea și nu mai răspundea la comenzi„.

Apa a umplut rapid vehiculul. Tatăl a reușit să deschidă geamul, iar salvatorii au forțat ușile și i-au scos la timp. Mulaj a intervenit apoi pe partea șoferului, pentru a-l salva pe tată, în vreme ce românul a ajuns la fiica acestuia, al cărei trup era deja sub și apă.

Apoi, au sosit și pompierii, potrivit La Nazione. Fata a fost preluată de echipajul medical în stare de hipotermie, însă în cele din urmă, amândoi au putut fi duși acasă în siguranţă, fără răni. Tatăl a avut un mesaj de recunoștință pentru salvatori:

„Fără ei, nu am fi avut nicio scăpare„.

De asemenea, actul de eroism a fost confirmat și apreciat public de pompierul Silvio Zurlini, prezent la intervenție. Într-o postare pe Facebook, el a lăudat curajul celor doi:

„Au făcut-o cu toată inima, a fost lucrul corect de făcut. Noi suntem instruiți și echipați, dar aceștia sunt doi mecanici care, la un strigăt de ajutor, au sărit în apă în tricou, pantaloni și pantofi. Mașina era scufundată complet„.

