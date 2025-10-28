Prima pagină » Actualitate » În timp ce alții doar filmau și făceau poze, Ioan, un român din Italia, a salvat un bărbat și pe fiica nevăzătoare a acestuia dintr-o mașină înghițită de ape

În timp ce alții doar filmau și făceau poze, Ioan, un român din Italia, a salvat un bărbat și pe fiica nevăzătoare a acestuia dintr-o mașină înghițită de ape

28 oct. 2025, 13:21, Actualitate
În timp ce alții doar filmau și făceau poze, Ioan, un român din Italia, a salvat un bărbat și pe fiica nevăzătoare a acestuia dintr-o mașină înghițită de ape
foto ilustrativa: sursa foto. Envato

Un român a devenit erou în Italia, după ce a salvat, împreună cu un coleg albanez, o fată nevăzătoare și pe tatăl ei, dintr-o mașină scufundată în apă. În vreme ce alții doar filmau, Ioan Bogato a sărit fără ezitare în mijlocul puhoaielor, pentru a-i scoate pe cei doi și a-i aduce în siguranță la mal, scrie La Nazione

Acest incident s-a întâmplat în pasajul subteran de pe Via Longobarda, în timpul unor ploi torențiale care au provocat inundații în întreaga zonă. O fată nevăzătoare și tatăl acesteia erau pe punctul de a se îneca, după ce mașina în care se aflau a fost complet înghițită de apă. În vreme ce martorii filmau sau priveau, doi mecanici, pe nume, Ioan Bogato, de 40 de ani, și partenerul său albanez, Ardi Mulaj, de 33 de ani, au sărit în apă fără ezitare și i-au salvat.

„Am auzit voci strigând după ajutor„, a povestit Ioan, „iar eu și partenerul meu am ieșit din garajul service-ului, pe care îl administrăm. Am văzut o mașină complet scufundată în apă. Oamenii făceau poze și filmau, dar nimeni nu sărea pentru apa era murdară și plină de noroi. Ce faci, lași două vieți moară?”

foto ilustrativa: sursa foto. Envato

foto ilustrativa: sursa foto. Envato

Pe ei nu i-a interesat pericolul nicio clipă, ci doar să-i salveze pe cei doi. Era în jurul orei 8:30 dimineața. Pasajul era complet inundat și nu exista niciun semn care avertizeze șoferii.

Ioan Bogato a fost martor atunci când mașina a intrat în apă:

Șoferul mi-a spus mergea la spital și era grăbit. A încercat să dea cu spatele, dar mașina deja plutea și nu mai răspundea la comenzi„.

Apa a umplut rapid vehiculul. Tatăl a reușit să deschidă geamul, iar salvatorii au forțat ușile și i-au scos la timp. Mulaj a intervenit apoi pe partea șoferului, pentru a-l salva pe tată, în vreme ce românul a ajuns la fiica acestuia, al cărei trup era deja sub și apă.

Apoi, au sosit și pompierii, potrivit La Nazione. Fata a fost preluată de echipajul medical în stare de hipotermie, însă în cele din urmă, amândoi au putut fi duși acasă în siguranţă, fără răni. Tatăl a avut un mesaj de recunoștință pentru salvatori:

Fără ei, nu am fi avut nicio scăpare„.

De asemenea, actul de eroism a fost confirmat și apreciat public de pompierul Silvio Zurlini, prezent la intervenție. Într-o postare pe Facebook, el a lăudat curajul celor doi:

„Au făcut-o cu toată inima, a fost lucrul corect de făcut. Noi suntem instruiți și echipați, dar aceștia sunt doi mecanici care, la un strigăt de ajutor, au sărit în apă în tricou, pantaloni și pantofi. Mașina era scufundată complet.

Autorul recomandă:

După ani de muncă în ITALIA, s-au întors în România, dar au avut un șoc au văzut ce înseamnă birocrația. „Nu ne bagă nimeni în seamă

Tragedie în Italia. Un pompier chemat la locul unui accident şi-a găsit fiul mort pe asfalt. Tânărul a fost singurul pasager care nu a supravieţuit

Citește și

FINANCIAR Noua regulă care vine în ajutorul românilor cu CREDITE de nevoi personale. Cum pot renunța la împrumut fără penalități
13:54
Noua regulă care vine în ajutorul românilor cu CREDITE de nevoi personale. Cum pot renunța la împrumut fără penalități
CINEMA Documentarul lansat pe Netflix în octombrie, care le-a făcut pielea de găină românilor. Mulți nu l-au putut privi: „Imposibil de privit”
13:50
Documentarul lansat pe Netflix în octombrie, care le-a făcut pielea de găină românilor. Mulți nu l-au putut privi: „Imposibil de privit”
POLITICĂ S-a stabilit data pentru judecarea neconstituţionalităţii legii trimisă la CCR de Nicuşor Dan, pentru funcţionarea Academiei de Științe Agricole
13:29
S-a stabilit data pentru judecarea neconstituţionalităţii legii trimisă la CCR de Nicuşor Dan, pentru funcţionarea Academiei de Științe Agricole
SPORT DEZVĂLUIRI din interiorul clubului Universitatea Craiova. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Mirel Rădoi
12:54
DEZVĂLUIRI din interiorul clubului Universitatea Craiova. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Mirel Rădoi
LEGE Lege pentru proprietarii din România. Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
12:47
Lege pentru proprietarii din România. Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
Mediafax
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
De ce o pagină de pe Wikipedia a fost blocată pentru editare
DEZVĂLUIRI Uriașa Catedrală a Neamului, neîncăpătoare pentru marile orgolii politice. Năstase nu a fost invitat la Sfințire, deși a dat primii bani. În primul rând a fost prezent Nicușor Dan, care a tăiat finanțarea ei
14:14
Uriașa Catedrală a Neamului, neîncăpătoare pentru marile orgolii politice. Năstase nu a fost invitat la Sfințire, deși a dat primii bani. În primul rând a fost prezent Nicușor Dan, care a tăiat finanțarea ei
HOROSCOP Zodia pentru care luna noiembrie 2025 va fi dezastruoasă. Se va confrunta cu probleme în familie și va trece prin schimbări emoționale și profesionale
13:59
Zodia pentru care luna noiembrie 2025 va fi dezastruoasă. Se va confrunta cu probleme în familie și va trece prin schimbări emoționale și profesionale
ACTUALITATE Valentin Stan: Sunt anumite personaje în EUROPA care vor ca războiul să continue
13:55
Valentin Stan: Sunt anumite personaje în EUROPA care vor ca războiul să continue
EXTERNE Din Japonia, Trump anunță o investiție uriașă în America. 490 de miliarde de dolari în energie și semiconductori. Ce prevede acordul
13:38
Din Japonia, Trump anunță o investiție uriașă în America. 490 de miliarde de dolari în energie și semiconductori. Ce prevede acordul
ECONOMIE Care sunt planurile gigantului Carrefour după ce pleacă din România. Retailerul intră pe o piață în plină expansiune
13:32
Care sunt planurile gigantului Carrefour după ce pleacă din România. Retailerul intră pe o piață în plină expansiune
SPORT Cine preia Juventus Torino? Igor Tudor a fost DEMIS de la gruparea italiană
13:29
Cine preia Juventus Torino? Igor Tudor a fost DEMIS de la gruparea italiană